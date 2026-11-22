Die Zeit zwischen dem 9. Mai und dem 21. November 2026 fühlte sich für den SC Fortuna Köln endlos an. Damals hatten die Fußballer aus der Südstadt mit einem 2:1 gegen die Sportfreunde Siegen die Regionalliga-Meisterschaft perfekt gemacht. Als Drittliga-Aufsteiger waren sie in den ersten sechs Heimspielen ohne Sieg geblieben, ehe sie 169 Tage später den SV Meppen mit 2:1 (1:1) bezwangen.

Der erste Heimsieg der Saison 2026/27 wurde am Samstagabend im Südstadion nicht annähernd so ausgelassen gefeiert wie der Titelgewinn und die Rückkehr in die Dritte Liga. Nach drei Unentschieden und den jüngsten Niederlagen gegen Stuttgart II und Würzburg kam der Erfolg dennoch einem Befreiungsschlag gleich. „Da fällt schon etwas ab, vor allem, weil du im vergangenen Jahr eine unglaubliche Heimserie hingelegt hast und die sich in der Dritten Liga nicht so übertragen ließ“, sagte Matthias Mink. Auch er schüttelte damit eine gehörige Portion Druck von den Schultern.

Matthias Mink baut seine Mannschaft um

Nach fünf verlorenen Punktspielen in Serie und einem wenig berauschenden Pokalauftritt in Bonn (5:0) veränderte Mink seine Startelf auf fünf Positionen. Neben dem verletzten Trio Florian Heister, Georg Strauch und Jannik Mause saßen Kevin Krumme und Max Fischer zunächst auf der Bank. Stattdessen setzte der Trainer auf zuletzt kaum berücksichtigte Profis: David Savic als Rechtsverteidiger, Robin Afamefuna auf der linken Seite, Jonas Michelbrink und Tom Geerkens im zentralen Mittelfeld sowie Enzo Wirtz im Sturm.

Dafür wurde Mink belohnt. Auf dem frisch verlegten Rasen war der Wille zur Wende sofort zu spüren. Im 4-2-3-1-System kombinierten sich die Hausherren phasenweise so gut durch die Meppener Defensive, dass eher ihnen ein einstelliger Tabellenplatz zuzutrauen war als den Gästen. Romeo Aigbekaen scheiterte früh an Julius Pünts Fußabwehr (2.).

Auch in der Folge setzten sich die Kölner in der gegnerischen Hälfte fest, wurden auf der anderen Seite aber eiskalt erwischt: Nach einem langen Ball band Meppens Jannic Ehlers gleich mehrere Fortunen und legte quer auf den nachrückenden Kasra Ghawilu. Der frühere Spieler der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln ließ Ben Zich keine Chance (11.). Zich vertrat den am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankten Lennart Winkler, der wohl noch länger ausfallen wird.

Geerkens erzielt den Ausgleich

Auf das 0:1 reagierte die Heimmannschaft stark. Wieder wurde Aigbekaen freigespielt, brachte den Ball aber nicht im Tor unter (18.). Gerade als die Partie abzuflachen drohte, zog Michelbrink von halbrechts eine messerscharfe Flanke quer durch den Strafraum. Am langen Pfosten war Geerkens zur Stelle und wuchtete den Ball zum 1:1 in die Maschen (36.). Mit einem Schuss von Bennit Bröger, den Pünt knapp über die Latte lenkte, setzten die Hausherren kurz vor der Pause ein Zeichen (45.+1).

Die zweite Halbzeit gehörte dem Team von Mink, das für seinen Aufwand mit einem kuriosen Siegtor belohnt wurde. Wieder war es Michelbrink, dessen scharfe Flanke David Haider Al-Azzawe aufs Tor drückte. Meppens Torhüter Pünt nahm den Ball zunächst auf, geriet nach einem Körperkontakt mit Aigbekaen jedoch rückwärts ins Straucheln und ließ ihn fallen. Fortunas Nummer 30 nutzte die Gelegenheit. „Ich habe vorher schon viele Chancen vergeben, deswegen war es umso wichtiger, dass ich dieses Tor mache“, sagte der Matchwinner nach seinem Abstauber.

Fortuna mit Rückenwind vor dem Derby

Nach dem Führungstreffer Aigbekaens in der 57. Minute standen die Kölner auch defensiv kompakt. Eine gefährliche Schlussoffensive der Meppener blieb aus. Die Südstädter fügten dem Mitaufsteiger die erste Niederlage seit dem 19. September zu und kletterten selbst auf Tabellenplatz 17.

Ausgerechnet vor dem Kölner Derby am kommenden Sonntag beim formstarken Rivalen Viktoria scheint Minks Mannschaft wieder in der Spur. „Das war ein wichtiger Schritt und umso wertvoller, weil wir mit 0:1 in Rückstand geraten sind“, zog der Trainer sein Fazit. „Jetzt haben wir eine interessante Konstellation und können mit Rückenwind nach Höhenberg fahren.“