Nur wenige Tage nach dem 5:0 im Mittelrheinpokal gegen den Bonner SC will der SC Fortuna Köln auch in der Dritten Liga den lang ersehnten Sieg feiern. Am Samstag empfängt die Fortuna den SV Meppen im Südstadion (14 Uhr), die Südstädter brauchen dringend drei Punkte. Das eindeutige Ergebnis gegen Bonn soll Schwung bringen, erklärt Trainer Matthias Mink: „Wir hatten nie ein Problem mit Selbstvertrauen. Wir wussten, dass Tore irgendwann passieren werden, und das war gegen Bonn der Fall. Ich habe immer wieder betont, dass ich totales Vertrauen in die Mannschaft habe. Die Frage war nur der Zeitpunkt des Erfolges.“

Wetter erschwert die Trainingsbedingungen

„Zeitpunkt“ ist das Stichwort. Derzeit ringt die Fortuna im Jean-Löring-Sportpark erneut mit den Trainingsbedingungen. Schon in den vergangenen Jahren waren die Voraussetzungen für Profifußball im Winter nur selten gegeben. Regen, Schnee und Kälte können eine professionelle Vorbereitung erschweren. Mink beschreibt, wie etwa das Training nach dem Bonn-Spiel verlief: „Wir haben am Mittwoch sehr überschaubar trainiert, im Wesentlichen im regenerativen Bereich. Das liegt auch an fehlenden Trainingskapazitäten: Der Trainingsplatz stand unter Wasser und ich wollte am Tag nach dem Spiel nicht mit der Mannschaft auf Kunstrasen gehen. Deshalb haben wir für die Spieler, die weniger oder gar nicht gespielt haben, einen reinen Regenerationstag mit erweitertem Laufprogramm gemacht.“

Zynisch fasst der Trainer den Alltag zusammen: „So sieht ein Trainingsalltag in der Dritten Liga aus. Mit Blick aufs Wochenende ist das hanebüchen, aber es ist so.“ Spielt das Wetter nicht mit, steht der Drittligist vor komplizierten Bedingungen.

Der 59-Jährige benennt das Problem: „Es kommt im Winter auf das Wetter an, ob wir vernünftig trainieren können. Der Trainingsplatz ist in einem katastrophalen Zustand. Wahrscheinlich geht es ab und zu auf Kunstrasen raus. Und jetzt hat man noch wichtige Spiele vor der Brust, und es fehlt das tägliche Arbeiten.“ Immerhin ist der Rasenplatz während der Länderspielpause neu verlegt worden. Mink resümiert: „Der sieht auch gut aus, beziehungsweise top. Wie belastbar er ist, kann ich aber nicht sagen. Man hat uns gesagt, dass sei kein Problem.“

Meppen befindet sich in starker Form

Mink geht indes über den Platz hinaus und nimmt das gesamte Umfeld in den Blick: „Wer das Südstadion sieht, die Halle, die komplette Infrastruktur, wer diesen Kunstrasen sieht, der sieht, dass sich zum einen nicht wirklich darum gekümmert wird, geschweige denn, dass die Sachen entsprechend gepflegt werden. Dann wird das nicht besser. Wenn du dauerhaft nur Mangelverwaltung betreibst, wird nichts besser. Dann bleibt der Zustand nicht gleich, sondern wird logischerweise schlechter, bis dahin, dass im Zuge der Mangelverwaltung der Status quo im Tagesgeschäft nicht mehr erträglich ist.“

Die Vorzeichen für das Duell mit dem Aufsteiger Meppen stehen also nicht günstig. Der SV ist in starker Form: Die letzten sechs Ligaspiele hat das Team von Trainer Lucas Beniermann nicht verloren, darunter Siege gegen Hansa Rostock, Würzburg und Regensburg. Das weiß auch Mink: „Es wird ein enges Spiel. Der Gegner kommt mit Selbstvertrauen und viel Selbstbewusstsein. Das ist eine Mannschaft, die durch den Aufstieg und den Erfolg ihrer Regionalliga-Mannschaft zu einer Einheit geworden ist. Das zeigt sich auch auf dem Platz. Die Abläufe sind eingespielt und wiederkehrend, und in allen Spielphasen finden sie Antworten.“

Für die Fortuna zählt in dieser Lage nur ein Sieg, um sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. Drei Punkte trennen den Südstadt-Klub vom sicheren Ufer. Mink nimmt die Zahlen ernst, bewertet sie aber nüchtern: „Natürlich guckt man auf die Tabelle, und natürlich sieht man, dass man bislang zu wenig Punkte hat im Vergleich zu dem, was man an Spielleistung auf den Platz gebracht hat. Ich glaube aber nicht, dass entscheidend sein soll, wie viele Punkte wir entfernt sind. So ist das auch angedacht gewesen: Es wird wahrscheinlich bis zuletzt Abstiegskampf. Für uns gilt aber klar die Marschroute, Punkte zu sammeln. Das haben wir in den letzten fünf Spielen nicht hinbekommen, in den Spielen davor auch nicht ausreichend.“

Stammtorwart Winkler fällt länger aus

Personell wird vor allem ein Name fehlen. Schlussmann Lennart Winkler ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Wann er zurückkehrt, ist offen, es dürfte sich aber um Wochen handeln. Vorerst steht Ben Zich im Tor.

Der 23-Jährige ist seit diesem Sommer bei der Fortuna und gab in Mannheim sein Drittliga-Debüt, auch in Bonn stand er zwischen den Pfosten. Mink lobt ihn: „Er hat seine Aufgaben vorbildlich gelöst, weil er unsere Erwartungshaltung erfüllt. So soll es weitergehen.“ Und so dürfte keiner der Fortuna-Beteiligten, der Spieler, und der Fans etwas dagegen haben, wenn es auch mit einem weiteren Sieg am Samstag weitergeht.