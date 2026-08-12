Der Sommer schreitet voran und es ist noch kein Ende in Sicht. Auch die Kölner Veranstaltungsszene wird noch nicht müde und hat auch dieses Wochenende wieder einiges im Petto: Straßenfeste, Live-Auftritte und Geheimtipps.

Wir haben die schönsten und spannendsten Veranstaltungen für das Ende dieser Woche herausgesucht und zusammengefasst. Egal ob gemütlich oder mit ganz viel Energie, es ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Hier kommen unsere Tipps für Familien, Feierwütige und alle, die das Wochenende in vollen Zügen genießen wollen.

1. Straßenfest im Agnesviertel

Samstag, 15. August, und Sonntag, 16. August 2026

Das Straßenfest im Agnesviertel findet in schöner Altbau-Kulisse statt. (Archivbild) Copyright: Schöneck

Zwischen Ebertplatz und Agneskirche baut sich am Wochenende ein buntes Treiben auf. Bei dem Straßenfest im Agnesviertel ziehen Geschäfte und Gaststätten ihre Stände hoch und bieten Bekleidung, Kunsthandwerk und mehr. Dazu gibt es kulinarische Angebote und Getränke sowie Live-Musik von lokalen Bands, Künstlern und DJs.

Wann: Sa 11–22 Uhr, So 11–21 Uhr | Wo: Neusser Straße zwischen Ebertplatz und Agneskirche, 50668 Köln | Eintritt: frei

2. Trauben- und Hopfenfest

Freitag, 14. August bis Sonntag, 16. August 2026

Von Freitag bis Samstag verwandelt sich das Rheinufer zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei in einen bunten Food-Markt, auf dem es neben internationaler Kulinarik auch eine große Auswahl an regionalen und internationalen Bieren, Weinen, Sekt und Aperol zu kosten gibt. Mit Blick auf den Rhein lässt sich so das Wochenende genießen.

Wann: Fr 14–22 Uhr, Sa 11–22 Uhr, So 11–21 Uhr | Wo: Konrad-Adenauer-Ufer, 50677 Köln | Eintritt: frei

3. Feierabendmarkt XXL am Neptunplatz in Ehrenfeld

Freitag, 14. August, und Samstag, 15. August 2026

Feierabendmärkte erfreuen sich in Köln großer Beliebtheit. Auch am Neptunplatz finden sie regelmäßig statt. (Symbolbild) Copyright: Martina Goyert

Der monatliche Feierabendmarkt auf dem Neptunplatz in Ehrenfeld feiert dieses Wochenende eine XXL-Ausgabe. An zwei Tagen kann man auf dem Platz vor dem Neptunbad bei noch mehr Foodtrucks, noch mehr kühlen Drinks und noch ausgelassenerer Stimmung das Wochenende einläuten.

Wann: Fr 16–22 Uhr, Sa 14–22 Uhr | Wo: Neptunplatz, 50823 Köln | Eintritt: frei

4. Helge Schneider im Tanzbrunnen

Samstag, 15. August 2026

Helge Schneider tritt am Samstag mit seiner komischen Musik im Tanzbrunnen auf. (Archivbild) Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Im Tanzbrunnen tritt am Samstag die Musik-Ikone aus dem Ruhrgebiet auf. Bei „Ellebogen vom Tich“ kommt die ganze Bandbreite an musikalischer Komik zum Klang, für die das Multitalent bekannt ist. Das Ganze mit Blick auf den Rhein unter freiem Himmel.

Wann: 19.30 Uhr | Wo: Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: 55.40 Euro

5. „Romeo und Julia“ in der Kölner Philharmonie

Freitag, 14. August bis Sonntag, 16. August 2026

Vorstellung des neuen Musicals „Romeo & Julia – Liebe ist alles“ mit Julia (Laura Schatz) und Romeo (Matts Visser). Copyright: Alexander Schwaiger

Der beliebte Klassiker „Romeo und Julia“ tourt als modern gedachtes Musical durch Deutschland. Im Rahmen des 37. Kölner Sommerfestivals kommt das Stück jetzt auch nach Köln auf die Bühnen der Philharmonie. Dieses Wochenende spielt es gleich fünfmal, letzte Tickets sind noch zu haben.

Wann: Fr 20 Uhr, Sa 15 und 20 Uhr, So 14 und 19 Uhr | Wo: Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln | Eintritt: 59,99 bis 119,99 Euro | Homepage

6. Art Bazaar: Kunstmarkt in Ehrenfeld

Freitag, 14. August bis Sonntag, 16. August 2026

Bei Kunstmärkten kommen Besucher direkt mit den Künstlern in Kontakt. Hier in Leichlingen. (Archivbild) Copyright: Ralf Krieger

Der Art Bazaar in Ehrenfeld hat sich auf die Fahne geschrieben, Kunst für alle zugänglich zu machen. Zahlreiche Künstler bieten hier ihre Werke an – oft für höchstens 50 Euro. Besucher können direkt mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen, Neues entdecken oder einfach Inspiration sammeln. Dabei wird nicht nur die lokale Kunstszene unterstützt, sondern auch die „Street Angels“-Obdachlosenhilfe, die mit jedem Kauf einen Teil des Gewinns bekommt.

Wann: Fr 17–21 Uhr, Sa 15–20 Uhr, So 15–20 Uhr | Wo: Kunstbunker K101, 50823 Ehrenfeld | Eintritt: frei

7. Open-Air-Kino mit Live-Musik im MAKK

Samstag, 15. August 2026

Das Museum für Angewandte Kunst (MAKK) in Köln verwandelt sich am Samstagabend in eine Open-Air-Bühne. Der experimentale Film „Für Immer 16“ folgt einer Gruppe zerstrittener Freunde, die während eines gemeinsamen Urlaubs in verworrene Gefühle verstrickt wird. Vor der Filmaufführung spielt Live-Musik des Berliner Künstlers Brezel Göring.

Wann: Einlass ab 20 Uhr, Beginn um 21.15 Uhr | Wo: MAKK, An der Rechtschule 7, 50667 Köln | Eintritt: 8 Euro, Abendkasse oder Online über Rausgegangen

8. Harry-Potter-Fan-Quiz XXL

Samstag, 15. August 2026

Für alle Harry-Potter-Fans gibt es am Wochenende ein besonderes Highlight: Im Biergarten am Aachener Weiher findet ein XXL-Filmquiz statt. (Symboldbild) Copyright: picture alliance/dpa/PA Wire

Am Samstag findet die erste Ausgabe des XXL Harry Potter Fan Quiz im Biergarten am Aachener Weiher statt. Bei der „Trimagischen Quiz Meisterschaft“ können alle Fans der magischen Welt mitraten. Bei Biergarten-Atmosphäre können Besucher im Team oder alleine antreten und sich Fragen und Rätsel rund um J. K. Rowlings Welt stellen.

Wann: 15–20 Uhr | Wo: Biergarten am Aachener Weiher, Richard-Wagner-Straße, 50667 Köln | Eintritt: regulär 14,50 Euro, 4er Team 45 Euro, 8er Team 105 Euro

9. RnB Only Open Air Party am Playa

Samstag, 15. August 2026

Für ultimatives Sommergefühl verwandelt sich die Playa in Köln am Samstag in eine RnB-Party. Ab nachmittags bis in den Abend spielen hier DJs die beliebtesten RnB-Klassiker und neue Hits. Dazu gibt es kühle Drinks und Urlaubsgefühle.

Wann: 16–22 Uhr | Wo: Playa in Cologne, Junkersdorferstraße 1, 50933 Köln | Eintritt: 13,10 bia 20 Euro

10. „Aufn Sonntach“ in den Rosenhöfen Ehrenfeld

Sonntag, 16. August 2026

In den Rosenhöfen in Ehrenfeld entsteht aktuell ein neuer Raum für Gemeinschaft und Kreativität. Der mit Rosensträuchern und Weinlaub überwachsene Hinterhof steht gerade erst am Anfang seiner Reise, doch lädt jetzt schon zum Verweilen ein – und diesen Sonntag ganz besonders: Bei dem Daydrinking-Event werden Snacks aus dem Fine-Dining und eine große Weinkarte gereicht.

Wann: 12–20 Uhr | Rosenhöfe, Venloer Straße 193, 50823 Köln | Eintritt: 5 Euro | Homepage

11. „All About“ in der Kantine

Freitag, 14. August 2026

Bei diesem gratis Biergartenkonzert spielt die Band „All About“ eine bunte Mischung aus Blues, Rock und Country. Zwischen Liedern von Jonny Cash, The Doors, den Beatles und Elvis Presley bringen sie auch eigene Lieder auf die Bühne. Das Konzert findet im Biergarten von „Die Kantine“ statt und verspricht rockige Sommerstimmung.

Wann: Fr, 18.30 Uhr | Wo: Die Kantine, Neusser Landstraße 2, 50735 Köln | Eintritt: frei | Homepage

Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 14. August

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8–13 Uhr | Parkplatz an der Pferderennbahn, Scheibenstrasse 40, Köln

Flohmärkte am Samstag, 15. August

- Gebrauchtradmarkt Kalk | 8–16 Uhr | Ottmar-Pohl-Platz/ Kalk Karree/ Sieversstraße, 51103 Köln

- Mädchenflohmarkt in Ehrenfeld | 11–16 Uhr | Pattenhalle Ehrenfeld, Christianstraße 82, 50825 Köln | Eintritt: 5 Euro

- 42. Kölner Keramikmarkt | 11-18 Uhr | Pastor-Könn-Platz, 50667 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 16. August

- Flohmarkt am RheinEnergie-Stadion | 10– 18 Uhr | Aachener Straße 999, 50933 Köln

- Flohmarkt im Engelshof | 11-17 Uhr | Oberstraße 96, 51149 Köln

- 42. Kölner Keramikmarkt | 11-17 Uhr | Pastor-Könn-Platz, 50667 Köln

- Flohmarkt in Nippes | 11-18 Uhr | Wilhelmplatz, 50733 Köln

- Trödelmarkt bei Globus in Marsdorf | 11–18 Uhr | Max-Planck-Straße 9, 50858 Köln