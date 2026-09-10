Der Spätsommer geht in Köln in die nächste Runde: Anfang September locken noch einmal Straßenfeste, Open-Air-Konzerte und Märkte ins Freie, während Museen, Philharmonie und Kinos für kulturelle Abwechslung sorgen. Dazu kommen besondere Einblicke in die Stadtgeschichte, ein Heimspiel des 1. FC Köln und jede Menge Veedelsleben.

Wir haben die schönsten und spannendsten Veranstaltungen für das kommende Wochenende herausgesucht und zusammengefasst. Ob NeuehrenFest, Tag des offenen Denkmals, Kinofest, Weinwanderung im Kwartier Latäng oder Familienfest – ob gemütlich oder energiegeladen – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Ob Familienausflug, Kulturprogramm oder Party: Diese Veranstaltungen sorgen in Köln für Abwechslung.

1. FC Köln vs. Bremen

Samstag, 12. September 2026

Für Köln steht am Wochenende das nächste Bundesliga-Spiel an. (Symboldbild) Copyright: Christophe Gateau/dpa

Nach der 1:4-Niederlage beim VfB Stuttgart steht für den 1. FC Köln die nächste Bundesliga-Partie an. Am Samstag empfängt der FC um 18.30 Uhr den SV Werder Bremen in Köln. Gegen den Tabellennachbarn ist eine klare Steigerung gefragt – für die Zuschauer im Stadion dürfte es ein spannender Abend werden. Wer keine Karten mehr ergattert hat oder den Trubel des Stadions meiden möchte, kann sich seine Freunde schnappen und das Spiel in der Sportsbar oder Zuhause gucken.

Wann: Sa ab 18.30 Uhr | Wo: RheinEnergie Stadion, Aachener Str. 999, 50933 Köln | fc.de

2. Tag des offenen Denkmals

Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September 2026

Am Tag des offenen Denkmals öffnen über 150 Denkmäler der Stadt ihre Tore für die Öffentlichkeit. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Beim Tag des offenen Denkmals am 12. und 13. September können Besucherinnen und Besucher in Köln mehr als 150 historische Orte entdecken – von der römischen Grabkammer über die Dombauhütte bis zum Funkhaus des Deutschlandradios. Führungen, Vorträge, Musik und Gespräche geben Einblicke in Gebäude und Anlagen, die sonst oft nicht zugänglich sind. Einige Angebote sind barrierefrei oder für Familien geeignet, für bestimmte Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Das vollständige Programm gibt es kostenlos online und an verschiedenen Ausgabestellen in Köln.

Wann: Sa-So 8-20 Uhr | Wo: Köln Stadtgebiet | Eintritt: frei, bei manchen Veranstaltungen ist eine Anmeldung nötig | Homepage

3. „NeuEhrenFest“: Straßenfest in der Landmannstraße

Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September 2026

Am 12. und 13. September 2026 wird die Landmannstraße in Neuehrenfeld wieder zur Festmeile: Beim NeuehrenFest beteiligen sich zahlreiche Geschäfte zwischen Subbelrather Straße und Lenauplatz. Neben inhabergeführten Läden und Ständen mit handgefertigten Produkten gibt es verschiedene Essensangebote; am Sonntag öffnen die Geschäfte zusätzlich zum verkaufsoffenen Sonntag. Auf zwei Bühnen stehen kölsche Musik, Schlager und Coverbands auf dem Programm, während Kinder unter anderem Karussell fahren, Enten angeln oder Dosen werfen können.

Wann: Sa-So ab 14 Uhr | Wo: Landmannstraße und Lenauplatz, 50825 Ehrenfeld | Eintritt: frei | Homepage

4. Brings Live Konzert im Waldbad

Samstag, 12. September 2026

Beim Waldbad Open Air in Dünnwald steht die kölsche Band Brings auf der Bühne. Die Konzertlocation liegt mitten im Grünen und verbindet den Auftritt mit der besonderen Atmosphäre des Waldbads. Im Mittelpunkt stehen bekannte Lieder wie „Superjeilezick“ und „Kölsche Jung“ sowie das rockige Live-Programm der Gruppe.

Wann: Samstag 19.30-22 Uhr | Wo: Waldbad Dünnwald, Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln | Eintritt: 33 Euro, ermäßigt 30 Euro | Homepage

5. Bürgerfest „50 Jahre Museum Ludwig “

Sonntag, 13. September 2026

Beim Jubiläumsfest im Museum Ludwig können Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 13. September, von 10 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm erleben. Geplant sind unter anderem Performances, Workshops, musikalische Beiträge der Kölner Philharmonie, Dialoge in der Sammlung und Führungen zur Architektur des Museums. Um 14 Uhr wird außerdem die Geburtstagstorte angeschnitten. Für den Klangworkshop und die Architekturführungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt; Tickets gibt es jeweils ab 30 Minuten vor Beginn an der Informationstheke.

Wann: Sonntag 10-20 Uhr | Wo: Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln | Eintritt: frei | Homepage

6. 40 Jahre Philharmonie

Sonntag, 13. September 2026

Auch die Philharmonie feiert am Wochenende Geburtstag; die Feier findet in Kooperation mit dem Museum Ludwig statt. Von 13.30 bis 17 Uhr stehen Musik, Führungen und Workshops auf dem Programm. Dazu gehören unter anderem eine Silent Disco auf dem Heinrich-Böll-Platz, Geburtstagsspiele für Kinder im Foyer und Auftritte des Ensembles Les Arcanes Baroques in Kooperation mit den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen. Auch ein 40 Meter langer Geburtstagskuchen ist geplant; der Eintritt ist frei.

Wann: Sonntag 13.30-17 Uhr | Wo: Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln | Eintritt: frei | Homepage

7. Bundesweites Kinofest

Samstag, 11. September und Sonntag, 12. September 2026

Beim bundesweiten Kinofest zeigen Kinos Filme für nur 5 Euro. (Symboldbild) Copyright: Sebastian Gollnow/dpa

Am 12. und 13. September kosten Kinotickets in den teilnehmenden Kinos deutschlandweit fünf Euro. In Köln und Umgebung beteiligen sich der Cinedom, die Residenz, die Astor Film Lounge, das Cineplex, das Cinenova und die UCI Kinowelt Hürth. Der Einheitspreis gilt für alle Filme und Platzkategorien, darunter auch aktuelle Titel wie „The Odyssey“, „Spider-Man: Brand New Day“ und „Der Teufel trägt Prada 2“.

Wann: Sa-So, verschiedene Zeiten | Wo: Teilnehmende Kinos | Eintritt: 5 Euro | daskinofest.de

8. „Linus Talentprobe“ im Tanzbrunnen

Freitag, 11. September 2026

Flop oder top? Linus freut sich auf das Comeback der Talentprobe im Tanzbrunnen. Copyright: Noah Jacobs

Bei Linus’ Talentprobe treten am Freitag, 11. September 2026, ab 19.30 Uhr am Tanzbrunnen wieder mutige Sängerinnen und Sänger vor das Publikum. Die traditionelle Kölner Castingshow kehrt damit für einen Abend an ihren früheren Schauplatz zurück. Das Publikum entscheidet gewohnt direkt über die Auftritte, anschließend ist eine After-Show-Party geplant.

Wann: Freitag, Einlass 18 Uhr, 19.30-22 Uhr, Aftershow 22-2 Uhr | Wo: Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: 19-45 Euro | linustalentprobe.de

9. Block-Party im Kwartier Latäng

Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September 2026

Das Kwartier Latäng gilt als eines der belebtesten Studentenviertel in Köln. Am Wochenende findet dort ein Straßenfest statt. (Archivbild) Copyright: Nabil Hanano

Unter dem Motto „Man kennt sich, man hilft sich“ findet am 12. und 13. September 2026 eine Veedelsparty im Kwartier Latäng statt. Geplant sind unter anderem BBQ, Kuchen, Getränke, Livemusik, ein DJ-Set und ein Flohmarkt. Für Kinder gibt es ein eigenes Areal mit XXL-Hüpfburg, Erwachsene können an einer Yogastunde teilnehmen. Am Sonntag verbindet sich das Fest mit dem „Tag des guten Lebens“ rund um den Rathenauplatz. Der Eintritt ist frei, die Erlöse werden gespendet.

Wann: Sa-So 12-22 Uhr | Wo: Lindenstraße im Kwartier Latäng, 50674 Köln | Eintritt: frei | block-party.de

10. Weinwanderung de Latäng

Sonntag, 13. September 2026

Beim „Weinwanderweg de Latäng“ können Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 13. September 2026, das Kwartier Latäng auf eigene Faust erkunden. 23 Gastronomiebetriebe beteiligen sich mit unterschiedlichen Weinen und teilweise auch Streetfood. Das Ticket kostet 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und enthält sechs Wertmarken für jeweils 0,1 Liter Wein. Die Tickets sind ausschließlich online im Vorverkauf erhältlich und können an der Ausgabestation an der Herz-Jesu-Kirche gegen die Wertmarken eingetauscht werden. Aus Nachhaltigkeitsgründen sollen die Gäste ihr eigenes Weinglas mitbringen; Teile der Einnahmen werden an soziale Projekte im Viertel gespendet.

Wann: So 14-19 Uhr | Wo: Kwartier Latäng, 50674 Köln | Eintritt: 24 Euro | Mehr hier

11. „Grüngürtelrosen & Freunde“ im Tanzbrunnen

Samstag, 12. September 2026

Die Grüngürtelrosen (hier mit Kasalla) kehren in den Tanzbrunnen zurück und bringen ihre musikalischen Freunde mit. (Archivbild) Copyright: Roland Meurer

Im Tanzbrunnen treten die Grüngürtelrosen erneut mit Gästen aus der Kölner Musikszene auf. Zum Programm gehören unter anderem der Rapper Eko Fresh, Cat Ballou, Ben Randerath und der Nachwuchskünstler Timo Bäcker. Durch den Abend führt Schauspielerin und Moderatorin Jeannine Michaelsen. Die Erlöse der Veranstaltung gehen 2026 an wünschdirwas e.V., einen Verein, der schwer und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche erfüllt.

Wann: Sa ab 19 Uhr | Wo: Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln | Eintritt: 39,06 Euro | Mehr hier

12. Herthastraßenfest

Samstag, 12. September 2026

Beim Herthastraßenfest in Zollstock steht am 12. September das nachbarschaftliche Miteinander im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Von Nachbarn für Nachbarn“ laden bunte Stände und ein Bühnenprogramm zum Stöbern, Essen und Kennenlernen ein. Das Straßenfest auf der Herthastraße lebt vor allem vom ehrenamtlichen Engagement der Anwohnerinnen und Anwohner – die Anreise mit der KVB-Linie 12 bietet sich an.

Wann: Sa 13-21 Uhr | Wo: Herthastraße, 50969 Köln |Eintritt: frei | zollstocker-buergerverein.de

13. EBIgames – Minispiel-Olympiade am Ebertplatz

Samstag, 12. September 2026

Bei den EBIgames am Ebertplatz treten Teams aus drei bis fünf Personen in zehn ungewöhnlichen Mini-Games gegeneinander an. Dabei zählen nicht nur Geschick und Tempo, sondern auch Teamwork, Kreativität und ein wenig Ebertplatz-Instinkt. An jeder Station sammeln die Gruppen Punkte, am Ende warten Preise auf die Teams mit der besten Mischung aus Können, Nervenstärke und Improvisation.

Wann: Sa 12-17 Uhr | Wo: Ebertplatz, 50668 Köln | Eintritt: auf Spendenbasis | unser-ebertplatz.koeln

14. Toxic Love - True Crime Podcast

Samstag, 12. September 2026

Wo sonst Karnevalssitzungen und Konzerte stattfinden wird es am Samstag spannend. Bei Toxic Love kommt der True Crime Podcast live auf die Bühne. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Bei „Toxic Love“ nehmen Moderatorin Jacqueline Belle und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens im E-Werk verschiedene Kriminalfälle unter die Lupe. Die True-Crime-Live-Show verbindet Einblicke in Ermittlungen und Strafrecht mit der Möglichkeit, Fragen aus dem Publikum einzubeziehen. Im Mittelpunkt stehen die Hintergründe der Fälle und die Suche nach der Wahrheit.

Wann: Sa ab 20 Uhr | Wo: E-Werk Köln, Schanzenstr. 37, 51063 Köln | Eintritt: 40,40 Euro | e-werk-cologne.com

15. „Goodbye Summer“ Mini-Designmarket

Sonntag, 13. September 2026

Beim Mini-Designmarket im G’ART’EN und den Ateliers 4, 7 und 8 treffen regionale Labels auf nachhaltige Produkte und handgemachte Waren. Von 14 bis 18 Uhr stehen DIY-Workshops, Streetfood, Drinks und DJ-Musik auf dem Programm. Besucherinnen und Besucher können stöbern, selbst kreativ werden und mit den Ausstellenden ins Gespräch kommen.

Wann: So 14-18 Uhr | Wo: Wachsfabrik, Industriestr. 170, 50999 Köln | Eintritt: frei | manufact-event.de

16. Sommerfest im Naturerlebnispark Panarbora

Samstag, 12. September 2026

Panarbora feiert am 12. September 2026 sein elftes Sommerfest. Von 11 bis 17 Uhr stehen für Familien verschiedene Mitmachaktionen auf dem Programm, darunter Bogenschießen, Dosenwerfen, Batiken und Airbrush. Außerdem gibt es Hüpfburgen, eine Tombola mit Reisen und einer Ballonfahrt als möglichen Hauptpreisen sowie die Bergische Meisterschaft im Gummistiefel-Weitwurf. Mehr als 30 Aussteller und Attraktionen sind angekündigt. Für den Besuch gilt der reguläre Parkeintritt.

Wann: Sa 11-17 Uhr | Wo: Nutscheidstraße 1, 51545 Waldbröl | Eintritt: Erwachsene 10,90 Euro, Kinder (bis 17 Jahre) 7,40 Euro | Homepage

Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 11. September 2026

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-13 Uhr | Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

- Antikmarkt am Rudolfplatz | 11-18 Uhr | Rudolfplatz, 50674 Köln

Flohmärkte am Samstag, 12. September 2026

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-14 Uhr | Scheibenstrasse 40, 50737 Köln

- Gebrauchtradmarkt Innenstadt | 8-16 Uhr | Friesenplatz, 50672 Köln

- Hofflohmärkte in Dellbrück | 10-16 Uhr | Dellbrück, teilnehmende Haushalte siehe Veranstalter-Webseite

- Mädchenflohmarkt in Ehrenfeld | 11-16 Uhr | Pattenhalle, Christianstraße 82, 50825 Köln | 5 Euro

- Antikmarkt am Rudolfplatz | 11-18 Uhr | Rudolfplatz, 50674 Köln

- Worringer Hoftrödel | 11-18 Uhr | Köln-Worringen, teilnehmende Haushalte auf der Veranstalter-Webseite

Flohmärkte am Sonntag, 13. September 2026

- Flohmarkt an der alten Feuerwache | 10-17 Uhr | Melchiorstraße 3, 50670 Köln

- Kinderflohmarkt in Ehrenfeld | 11-14 Uhr | Vogelsanger Str. 282, 50825 Köln