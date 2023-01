„Als Imitat macht's keinen Spaß“ Reaktionen auf Abschied der Bläck-Fööss-Originale

Die letzten zwei verbliebenen Gründungsmitglieder der Bläck Fööss haben am Dienstag ihren Ausstieg aus der Band verkündet. Seitdem wird die Diskussion geführt: Sind die Bläck Fööss noch die Bläck Fööss ganz ohne Gründungsmitglieder?



Wie ist Ihre Meinung? Nehmen Sie an unserer Umfrage der Woche teil.

Wir haben die Leserinnen und Leser unseres Newsletters „Stadt mit K“ (hier kostenfrei abonnieren) nach ihrer Meinung gefragt: Eine Auswahl der Einsendungen veröffentlichen wir in diesem Artikel.

„In deren Schuhe passt keiner rein“

Meiner Meinung nach gibt es die Bläck Fööss mit dem Ausstieg von Erry und Bömmel nicht mehr. Nichts gegen die musikalischen Qualitäten der neuen Bandmitglieder, doch sie als neue Bläck Fööss zu bezeichnen finde ich übertrieben. Sie begründen neues Liedgut, wie es auf die Dauer beim Publikum ankommt, muss man abwarten. Die alten Fööss waren und sind noch heute Originale, das werden die Neuen nicht erreichen können. Die Zeiten ändern sich, doch 'ne echte Kölsche bleibt, wie er ist, da ändern auch die musikalischen Qualitäten der Neuen nichts dran. Ich wünsche ihnen dennoch viel Erfolg, aber bitte nicht als Bläck Fööss, in deren Schuhe passt keiner rein und als Imitat machts auch keinen Spaß.

Petra R.

Seitdem Tommy Engel raus ist, sind es für mich nicht mehr die Fööss

Erwin K.

Ich bin Jahrgang 1953, also quasi mit den Bläck Fööss groß geworden, wir sind zu jedem Konzert gegangen und haben die Fööss somit von Anfang an unterstützt. Meine Kinder erinnern sich mit Begeisterung an die Konzerte im Tanzbrunnen und vieles mehr. Für mich waren die Fööss nicht mehr dasselbe, seit dem Ausstieg von Tommy Engel und mit jedem neuen Bandmitglied habe ich mich schwergetan.

Die Nachfolger sind musikalisch allesamt sehr gut und passen auch zusammen ohne Erry Stoklosa und Bömmel Lückerath. Aber es sind halt nicht die Bläck Fööss !!!!! Sie sollten sich als Band einen neuen Namen geben und weiter gute kölsche Musik machen, denn das können sie! Für mich ist der Name Bläck Fööss unwiederbringlich mit der alten Truppe verbunden.

Angelika K.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bläck Fööss Anzeige Die letzten Gründungsmitglieder erklären ihren Ausstieg von Stefan Worring

Umfrage der Woche Anzeige Sind die rundum erneuerten Fööss für Sie noch die Fööss?

Kommentar Anzeige Nur noch eine Cover-Band? Was der Ausstieg der zwei Ur-Fööss bedeutet von Jan Wördenweber

Das sind für mich keine Bläck Fööss mehr, denn die Text- und Liederschreiber sind weg und es wird einen anderen Stil haben und somit sind es nicht mehr die Fööss. Die Band hätte damals beschließen sollen, dass mit dem Weggang des letzten Gründungsmitglieds der Name aufgegeben wird.

Martina B.

Geteiltes Schicksal der Räuber, der Höhner und jetzt auch der Bläck Fööss. Es sind nur noch Erinnerungen an alte Zeiten. Die Lieder spielt jede Coverband genauso gut. Die Gagen werden einbrechen, denn nur für den Namen zahlt keiner ein halbes Sitzungsbudget.

Leopold B.

Dass mit Bömmel Lückerath und Erry Stoklosa nun auch die letzten beiden Gründungsmitglieder die Band verlassen, stimmt mich natürlich auch wehmütig und es werden an Silvester viele Tränen fließen. Aber schauen Sie sich an, was für ebenfalls großartige Musiker mit Mirko Bäumer, Pit Hupperten, Hanz Thodam und Christoph „Raudi“ Granderath nachgerückt sind! Jeder von ihnen hat sich schon vorher als Profi mehr als bewiesen und sich inzwischen voll bei den Bläck Fööss integriert, wobei es genug Raum gibt, mit der eigenen Persönlichkeit wertvolle Akzente zu setzen. Wer in den letzten Jahren die Bläck Fööss live erlebt hat, merkt, dass mit „den Neuen“ die stets erstklassige musikalische Qualität der Band auch in Zukunft garantiert ist. Das Konzept der „Urgesteine“, nach und nach neue Bandmitglieder nachrücken zu lassen, ist somit voll aufgegangen. Ich verabschiede nun auch Bömmel und Erry mit großer Dankbarkeit für ihr Lebenswerk in ihren wohlverdienten Ruhestand und freue mich darauf, die Bläck Fööss mit Klassikern und neuen Titeln weiterhin erleben zu können.

Christine S.

Die „Originalen“ mit Tommy Engel waren Kult. Später ging's auch noch, aber schon weniger doll. Auch wenn nicht alle Stücke wirklich doll waren, dann doch sehr viele schön fürs Kölsche Jemööt, und teils auch gesellschaftskritisch. Wir fragten uns schon eine Zeitlang, ob die aktuelle Band noch Bläck Föös sind, wenn aber jetzt der Erry und der Bömmel noch aussteigen, ist der Name erst recht nicht mehr gerechtfertigt. Sollten sie sich doch umbenennen, es muss ja nicht gleich in „Iiskahl Föös“ (= eiskalte Füsse) sein...

J.R.

Ja, auch ich bin mit den Bläck Fööss aufgewachsen. Meine erste Musikkassette war von den Fööss und ich konnte sie schnell vor- und rückwärts auswendig. Ich war über die Jahre auf unzähligen Konzerten. Nach dem Austritt von Tommy Engel war ich am Boden zerstört. Kafi Biermann konnte ich im Übrigen vom 1. bis zum letzten Tag nicht leiden! So, nun komme ich auf Ihre Frage zurück: Ja, ich habe lange mit mir gerungen - ich finde es klasse, dass die Fööss weiterleben! Was würde ansonsten im nächsten Jahr passieren? Es würden sich unzählige Cover-Bands bilden - gute und weniger gute. Denn die Musik will weiter gehört werden! Da ist es doch um Klassen besser, dass jetzt Musiker die Band weiterführen, die von den „alten Fööss“ liebevoll ausgesucht wurden und den Spirit der Band weiterleben. Sie präsentieren perfekt und schreiben sogar neue Songs, die aus der Feder der Gründungsmitglieder stammen könnten. Also, von mir ein klares: super!

Claudia M.