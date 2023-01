Köln – Warm leuchten die bunten Glühbirnen an Zelten und historischen Wagen im Aprilwetterregen, es riecht nach Popcorn und schmeckt nach Zuckerwatte, im Konfettiregen begrüßen Clowns und uniformierte Tänzerinnen die Gäste, aus dem Zelt dringen Orchestersound und aufbrandender Applaus - der Zirkus ist in der Stadt.

Der Roncalli-Chef Bernhard Paul. Copyright: Max Grönert

Zwei Jahre auf Premiere in Köln gewartet

„Wir haben zwei Jahre gewartet auf diese Premiere in unserer Heimatstadt und sind entsprechend aufgeregt“, freuen sich Direktor Bernhard Paul und Tochter Vivi Paul auf die Premiere ihres Circus Roncalli. Bis zum 22. Mai wird der Zirkus mit seinem Programm „All For Art For All“ auf dem Neumarkt gastieren, einer Hommage die Kunst, an Malerei, Musik und Mode.

Bläck Fööss Erry Stoklosa mit Begleitung Copyright: Uwe Weiser

Direkt zum Auftakt ziehen „lebende“ Werke Rembrandts, Leonardo da Vincis oder von Frida Kahlo in die Manege. Dann hat Bernhard Paul, der in diesem Jahr wohl nicht als Clown Zippo auftreten wird, seine Kölner schon begrüßt: „Hochverehrtes Publikum…“ Die bei Roncalli traditionell starke Riege an Clowns – aktuell sind Weißclown Gensi, der verträumte Anatoli Akermann, Rico mit großem Charme und kleiner Ukulele sowie Paolo Carillon & Nox im Programm – wird diesmal von einer Frau verstärkt: Krissie Illing wird als schrullige Wilma britischen Humor in die Manege tragen.

Guido Cantz mit Begleitung Copyright: Uwe Weiser

Kölner Prominenz zahlreich vertreten

Sie wird begeistert gefeiert von den 1316 Premierengästen, darunter die Schauspieler Erdogan Atalay und Liz Baffoe, FC-Profi Jonas Hector, die Musiker Helmut Zerlett und von den Bläck Fööss Erry Stoklosa und Bömmel Lückerath. Zu den prominenten Gästen zählen auch die Schriftstellerin Anne Gesthuysen, Schauspielintendant Stefan Bachmann, Ex-Handballer Heiner Brand, SPD-Bundesfraktionsvorsitzender Norbert Walter-Borjans, Olympia-Siegerin Britta Heidemann und der Stadtdechant Robert Kleine. Aus Bergisch Gladbach kam Politiker Wolfgang Bosbach, aus der Eifel Ex-Hohn Hannes Schöner und aus Porz Comedian Guido Cantz.

Das könnte Sie auch interessieren:

Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn freute sich an der atemberaubend schnellen Kleiderwechselnummer von Victor & Elena Minasov genauso wie Youtuberin Bianca „Bibi" Claßen, Köln-Kongress-Chef Bernhard Conin, Moderator Matthias Opdenhövel oder Schauspielerin Susanne Pätzold („Automatenbüffet“).

Terminlich verhindert war OB Henriette Reker, aber die hatte sich bereits am Mittwoch besprochen mit Bernhard Paul und seinem Traum von einem Zirkusmuseum in Mülheim – „All for Art for All“. Circus Roncalli, Neumarkt, 7. April-22. Mai. Tickets zwischen 12 und 76 Euro an allen Vorverkaufsstellen. Die Zirkuskasse ist ab sofort täglich von 10–20 Uhr und sonntags von 10–18 Uhr geöffnet.