Am Mittwoch beginnen die Orange Days in Deutschland mit dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Aus diesem Anlass ruft das Bündnis „Lila in Köln“ zu einer Demonstration am 25. November in Köln-Ehrenfeld auf. Das Motto lautet „Wir nehmen uns die Nacht“, Beginn ist um 18 Uhr am Neptunplatz. Dann geht es mit einem „Protestmarsch“ quer durchs Veedel, bevor der Zug wieder zum Neptunplatz zurückkehrt.

„Lila in Köln“ ist ein Bündnis autonomer Frauenprojekte gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, das „entschieden gegen jede Form der Diskriminierung“ eintritt, „zum Beispiel aufgrund von Alter, Armut, Behinderung, Erwerbslosigkeit, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Schichtzugehörigkeit und sexueller Orientierung“, wie es auf der Website heißt.

Bereits im vergangenen Jahr fand die Demo unter gleichem Motto in Ehrenfeld statt. 2025 waren 1000 Teilnehmende angemeldet, letztlich wurden es aber nach Angaben der Polizei rund 2.500. Es verlief alles friedlich. In diesem Jahr haben die Veranstalterinnen 800 Menschen angemeldet.

Fast zeitgleich finden am Mittwoch zwei weitere kleinere Demonstrationen in Ehrenfeld statt: die eine unter dem Motto „Frauen gegen Kriege und Gewalt“, die andere nennt sich „Stoppt Gewalt gegen Frauen“. Es ist davon auszugehen, dass sich die Kundgebunden zusammenschließen werden.

Die Polizei rechnet mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen in Ehrenfeld und den angrenzenden Stadtteilen bis in die Innenstadt hinein.

Fernandes, Lohfink: Prominente rufen zum Protest auf

Zu der Demonstration in Köln ruft auch ein überregionales Bündnis von Frauen unter dem Motto „Sexualisierte Gewalt stoppen“ auf. „Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie verbreitet geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft ist. Die Bundesregierung hat daraufhin Verschärfungen im Strafrecht angekündigt. Das ist richtig, reicht aber nicht“, heißt es auf der Website.

Prominente Frauen wie Collien Fernandes, Gina-Lisa Lohfink, Mareile Höppner und Ruth Moschner sowie die Grünen-Politikerinnen Nyke Slawik aus Köln und Ricarda Lang haben ihre Unterschrift unter die Forderung nach mehr Prävention und Schutz sowie mehr Frauenhausplätzen und Beratungsstellen gesetzt. In zahlreichen Städten rufen die Unterzeichnerinnen zu Demonstrationen auf. Erwartet wird, dass sich prominente Gesichter auch in Köln zeigen.

Orange Days starten am Mittwoch auch in Köln

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen bildet den Auftakt für die Orange Days. Sie laufen noch bis zum 10. Dezember. Die weltweit und jährlich stattfindende Kampagne soll Gewalt gegen Frauen und Mädchen, sexualisierte Gewalt und Femizide in das öffentliche Bewusstsein rücken, Solidarität mit Betroffenen zeigen und auf Hilfs- und Unterstützungsangebote aufmerksam machen.

In Köln gibt es zahlreiche Aktionen aus diesem Anlass, von Party über Ausstellungen bis hin zu Selbstbehauptungskursen.

Erst am Dienstag (24. November) hatten neueste Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) ein alarmierendes Bild gezeichnet: Demnach steigen die Opferzahlen bei häuslicher Gewalt, Sexualstraftaten, digitaler Gewalt und Menschenhandel an. Besonders erschreckend ist die Entwicklung bei Tötungsdelikten: 2025 wurden insgesamt 342 Frauen und Mädchen getötet. Im Vorjahr waren es noch 308. Auch die Zahl der explizit aus Frauenfeindlichkeit begangenen Straftaten ist gestiegen.