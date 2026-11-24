Nun ist es gewiss: Die Stadt will die Katholische Hauptschule am Rhein nicht nur wie berichtet auf den Prüfstand stellen, sondern hält an dem Plan zur Schließung fest. Aus einer Beschlussvorlage für den Schulausschuss geht hervor, dass die Schule an der Niedrichstraße im Kunibertsviertel ab dem kommenden Schuljahr keine Kinder für die fünften Klassen aufnehmen und bis 2032 komplett schließen soll. Die Stadt begründet dies mit der mangelnden Nachfrage der Eltern nach Hauptschulplätzen und damit, dass sie das Schulgebäude direkt oder indirekt für das Gymnasium Neustadt-Nord benötigt. Der Schulausschuss vertagte eine Entscheidung auf eine Sondersitzung in den kommenden Tagen.

Das Gymnasium soll aus seinem Interim im ehemaligen Rautenstrauch-Joest-Museum am Ubierring in die Neustadt-Nord wechseln. Der Vorlage zufolge soll das Gymnasium mit der Oberstufe entweder an die Niederichstraße oder in die Gebäude der Realschule am Rhein am Gereonswall ziehen. Die Realschule würde in zweiten Fall wiederum in die Räume der Katholischen Hauptschule ausweichen. In beiden Fällen würde dies das Aus für die Hauptschule bedeuten.

Protest von Dutzenden Schülern und Lehrkräften

Gegen die Pläne protestierten Dutzende Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte von Haupt- und Realschule am Montag lautstark vor der Sitzung des Schulausschusses auf dem Theo-Burauen-Platz. Mit Sprechchören, Bannern, Plakaten, auf denen unter anderem „Warum müssen wir für andere weichen?" und „Unser Zuhause wegnehmen. Machen wir nicht mit" zu lesen war, machten sich die Demonstrierenden ihrem Ärger Luft. „Für die Psyche unserer Kinder ist das schrecklich“, sagte Lehrerin Hüri Köse von der Katholischen Hauptschule dieser Redaktion. Viele ihrer Schülerinnen und Schüler hätten einen Fluchthintergrund und benötigten Stabilität - ein Schulwechsel wäre da fatal. Lehrerin Sandra Hansen hob hervor, dass die Jugendlichen in der Hauptschulen in kleinen Klassen und in Praktika Lernerfolgen hätten und an eine Ausbildung herangeführt würden. Dies könne in einer großen Gesamtschule nicht geleistet werden.

Es darf nicht die Zukunft der einen Schule auf Kosten der anderen gesichert werden Marika Prandl-My, Leiterin der Katholischen Hauptschule am Rhein

„Es darf nicht die Zukunft der einen Schule auf Kosten der anderen gesichert werden“, sagte die Leiterin der Hauptschule, Marika Prandl-May, im Schulausschuss. „Unsere Schule ist kein Auslaufmodell, sondern ein Zukunftsstandort für benachteiligte Kinder.“ Realschulleiterin Anja Dietz bezeichnete die Pläne als „Katastrophe“.

Falls die Schule umziehen müsse, ginge der Schule viel verloren, was sie derzeit als innovativ auszeichne. So gebe es an der Niederichstraße anders als jetzt keine offenen Lernlandschaften, keine Mensa, keinen parkähnlichen Schulhof und keine Bibliothek. „Unsere Schule gilt als Vorbild wie moderner Unterricht funktionieren kann", so Dietz. Zudem nehme die Bildungslandschaft Altstadt-Nord, einem Netzwerk verschiedener Schulen und anderer Einrichtungen rund um den Klingelpützpark, Schaden.

Der Vorsitzende des Schulausschusses, Helge Schlieben (CDU), bezeichnete den bevorstehenden Beschluss als „einer der schwierigsten Entscheidungen, die ich in über 20 Jahren in der Schulpolitik treffen muss“. Es werde keine Lösung geben, die alle Beteiligten zufriedenstellen wird. Stadt und Bezirksregierung warf er vor, die Politik in eine „unmögliche“ Lage gebracht zu haben. Das Gymnasium hätte eigentlich gar nicht ohne festes Domizil an den Start gehen dürfen. Schlieben fragte, ob das Gymnasium nicht ein Jahr länger im Interim bleiben könnte. Damit gewänne die Politik Zeit. Schuldezernent Robert Voigtsberger sagte, dies wäre möglich, forderte aber eine schnellstmögliche Entscheidung.

„Wir können nicht verstehen, dass es keine innovativen Lösungen gibt“, sagte die schulpolitische Sprecherin der Grünen, Bärbel Hölzing. „Die Schule zu schließen ist keine innovative Lösung.“ Kollegin Mechthild Böll (Grüne) forderte zu prüfen, ob die Hauptschule nicht in das Interim des Gymnasium am Ubirring ziehen könnte. Oliver Seeck, schulpolitischer Sprecher der SPD wies auf das „Dilemma“ hin. Man müsse nun ergebnisoffen diskutieren. Der Umzug der Realschule sei für ihn „keine beschlossene Sache“.