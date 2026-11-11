Hochbetrieb schon am Morgen: In der Deiters-Filiale am Gürzenich, nur 50 Meter vom Karnevals-Hotspot Heumarkt entfernt, ist am 11.11. tatsächlich einiges los. Doch wer besorgt sich so kurz vor dem Sessionsstart überhaupt noch ein Kostüm?

Zum Beispiel zwei jecke Frauen aus Limburg, die gemächlich durch die Gänge des Ladens schlendern. Ihre Hoffnung: „Vielleicht finden wir hier noch ein nettes Detail für unser Kostüm.“

Regenponcho ist bei Deiters am 11.11. der Renner

Damit sind die beiden längst nicht allein. „Viele Kunden und Kundinnen kommen von außerhalb oder aus dem Ausland, viele reisen erst heute an. Heute Morgen war schon jemand aus den USA da“, berichtet Chef Herbert Geiss im Gespräch mit EXPRESS.de. Eine Erklärung dafür hat er auch: „Meist haben sie in ihrer Stadt kein Kostümgeschäft und wissen trotzdem, dass Deiters hier sitzt.“

Das Kostüm sitzt, aber der Poncho liegt noch zu Hause? Dann sind Jecke hier an der richtigen Adresse: Der Regenponcho gehört an diesem Tag bei Deiters tatsächlich zu den Kassenschlagern.

Köln am 11.11.: Skibrille und Schal zu Karneval

Gefragt sind außerdem Accessoires, mit denen viele ihr Kostüm noch etwas aufpeppen wollen. Ferdi (23) aus Dortmund muss lachen, als er sein Problem schildert: „Ich brauche noch eine Skibrille. Die habe ich heute Morgen im Stress vergessen.“ Der Grund für die Hektik: „Wir sind ganz früh losgefahren und mit dem Zug angereist.“

Für einige reicht ein einzelnes Teil allerdings nicht. „Manche kaufen heute tatsächlich auch noch ein komplettes Kostüm“, sagt Deiters-Chef Geiss. Hinzu kommt der Mottoschal, nach dem die Nachfrage ebenfalls groß ist. „Zum Start der Session wollen ihn alle haben“, so Geiss. „Sie wollen sich damit bei dem Wetter schön mucklig einpacken und die Session unter dem richtigen Motto feiern.“