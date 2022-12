Köln – In Köln wird es in den Sommerferien eine Vielzahl an Großbaustellen geben. Die Stadt argumentiert, dass die Arbeiten in dieser Zeit in aller Regel schneller abgeschlossen werden können. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anwohnerinnen und Anwohner und Anliegerinnen und Anlieger sollen deshalb weniger belastet sein. Einige der Arbeiten können innerhalb der sechswöchigen Ferienzeit beendet werden, umfangreichere Projekte gehen auch über das Ferienende hinaus. Ein Überblick:

Pipinstraße (Innenstadt): Im Zuge der Realisierung des Kulturpfads Via Culturalis wird seit November 2021 eine Freitreppe zwischen Elogiusplatz/Pipinstraße und Lichhof/St. Maria im Kapitol gebaut. Die Arbeiten auf der Pipinstraße finden aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen auf den Verkehr an vier Wochenenden, teilweise in Nachtarbeit statt: Den Auftakt bildet Freitag, 8. Juli, 3 Uhr, bis Montag, 10. Juli 2022, 3 Uhr: Vollsperrung der Pipinstraße zwischen Heumarkt und Auffahrt Deutzer Brücke.

Gesamtbauzeit: Zwölf Monate

Baukosten: 2,4 Millionen Euro

Gürzenichstraße (Innenstadt): Der Straßenraum zwischen Heumarkt und Hohe Straße, einschließlich der Fläche des Günter-Wand-Platzes, wird umfassend neu geordnet und aufgewertet. Die Arbeiten sind im April mit einer Kanalbaumaßnahme gestartet. Anschließend werden mit Start der Sommerferien die Umbauarbeiten, zwischen Große und Kleine Sandkaul beginnen. Dieser Abschnitt der Gürzenichstraße wird in eine Fußgängerzone umgewandelt, mit Freigabe für den Radverkehr und Zeitfenstern für die Anlieferung. Während der Baumaßnahme wird der Bereich voll gesperrt.

Bauzeit: 4. Juli bis Ende September

Baukosten: 7,5 Millionen Euro

Hansaring/Kaiser-Wilhelm-Ring (Innenstadt): Die fahrrad- und fußverkehrsfreundliche Umgestaltung der Ringe wird im Bereich zwischen Am Kümpchenshof und Christophstraße/Gladbacher Straße fortgesetzt. Die Gesamtmaßnahme beinhaltet die Umwandlung der jeweils rechten Kfz-Fahrspur in einen 2,5 Meter breiten Radfahrstreifen auf den Ringen. Im Abschnitt zwischen Von-Werth-Straße und Christophstraße wird der Hansaring in Fahrtrichtung Ebertplatz Hansaring am Wochenende 9./10. Juli für Fahrbahnmarkierungen gesperrt. Die Markierungsarbeiten auf den übrigen Ring- Abschnitten erfolgen an den vier folgenden Wochenenden. Die vorhandenen schmalen Radwege werden zurückgebaut.

Bauzeit: 4. Juli bis Mitte August

Baukosten: 1,75 Millionen Euro

Hahnenstraße/Benesisstraße (Altstadt/Nord): Die Ampelanlage an der Ecke Hahnenstraße/Benesisstraße erneuert. Die Arbeiten werden ausschließlich werktags zwischen 9 und 15 Uhr sowie teilweise nachts ausgeführt. Zeitweise muss die Wendefahrt auf der Hahnenstraße auf Höhe der Benesisstraße gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über den Neumarkt.

Bauzeit: 13. Juni bis 12. August

Baukosten: 320.000 Euro

Große Neugasse/Auf dem Brand/Bischofsgartenstraße (Altstadt Nord): Abschnittsweise werden im Juli und August die Fahrbahnen der Straßen Große Neugasse und Auf dem Brand instand gesetzt. Das geschieht unter Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten. Zunächst wird die Große Neugasse zwischen Bechergasse und Auf dem Brand gesperrt, dann Auf dem Brand zwischen Parkhauszufahrt und Große Neugasse/Zugang Altstadt und anschließend Auf dem Brand/Bischofsgartenstraße zwischen Gulliver Tunnel und Parkhauszufahrt. Die Umleitung für Lieferverkehre erfolgt bauabschnittsweise über die Bischofsgartengasse beziehungsweise die Große Neugasse.

Bauzeit: 27. Juni bis 23. Juli 2022

Baukosten: 150.000 Euro

Im Kölner Stadtgebiet sollen über die Sommerferien einige Großbaustellen angegangen werden. (Symbolbild) Copyright: Michael Bause

Berliner Straße (Mülheim): Zwischen Steinkauler und Cottbuser Straße erneuert die KVB die Gleisanlage in der Fahrbahnmitte der Berliner Straße. Im Zuge dieser Arbeiten wird die schadhafte Fahrbahndecke der stadteinwärts führenden Fahrspur erneuert. Die Berliner Straße muss in Abschnitten voll gesperrt werden.

Zunächst gibt eine Vollsperrung zwischen Steinkauler Straße und Höhenhauser Ring, danach eine Vollsperrung zwischen Höhenhauser und Neurather Ring sowie im westlichen Einmündungsbereich am Neurather Ring, anschließend eine Vollsperrung der Berliner Straße zwischen Neurather Ring und Hausnummer 189 sowie im östlichen Einmündungsbereich am Neurather Ring und zuletzt eine Vollsperrung auf etwa 200 Metern zwischen Hausnummer 189 und Cottbuser Straße.

Bauzeit: 27. Juni bis 9. August

Baukosten: 203.000 Euro

Das könnte Sie auch interessieren:

Wohnen in Köln Anzeige Das sind die 14 größten Wohnungsbauprojekte in Ehrenfeld von Heribert Rösgen

Einzigartiges Bauprojekt in Köln-Zollstock Anzeige „Indianer“ schaffen günstigen Wohnraum von Stephanie Broch

230 Wohnungen mit viel Freiraum Anzeige In Ehrenfeld entsteht eine neue Wohnanlage von Heribert Rösgen

Buchheimer Ring (Buchheim): Etwa 200 Meter südlich des Schlagbaumsweg in Fahrtrichtung Höhenberg gelegen, ist im Laufe der vergangenen eine wilde Querungsstelle über den Buchheimer Ring entstanden. An dieser Stelle wird zur Verbesserung der Verkehrssicherheit jetzt eine Querungshilfe für den Geh- und Radverkehr gebaut. Für den Umbau wird der Buchheimer Ring abschnittsweise halb gesperrt.

Bauzeit: 27. Juni bis 9. August

Baukosten: 186.000 Euro

Gremberger Straße / Rolshover Straße (Humboldt / Gremberg): Auf der Gremberger Straße werden im Bereich der Hausnummern 81-87 der Gehweg und die Fahrbahndecke saniert. Außerdem wird die Fahrbahnmarkierung erneuert. Während der Arbeiten ist für den aus Gremberg kommenden Verkehr auf der Kreuzung Gremberger- / Rolshover Straße kein Abbiegen auf die Rolshover Straße möglich. Eine Umleitung über Lüderichstraße und Odenwaldstraße wird ausgeschildert.

Bauzeit: 27. Juni bis 15. Juli

Baukosten: 58.000 Euro

Loorweg (Zündorf/ Langel): Auf dem Loorweg werden im Abschnitt zwischen Haus 27 und der Straße „Auf dem Loor“ die Fahrbahndecke sowie die Bankette und die Markierung erneuert. Während der gesamten Bauzeit muss der Loorweg in diesem Bereich voll gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung für beide Richtungen erfolgt über Ranzeler Straße – Porzer Straße – Berliner Straße – Rheinstraße – Langeler Straße – Sandbergstraße und Lülsdorfer Straße und wird vor Ort ausgeschildert.

Bauzeit: 18. Juli bis 5. August

Baukosten: 190.000 Euro