Die Stadt Köln treibt die Entsiegelung und Begrünung von Schulhöfen voran. An insgesamt 20 Schulstandorten werden nach Angaben der Verwaltung im Rahmen von Neubau-, Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen Flächen entsiegelt. Weitere 13 Schulstandorte sollen voraussichtlich ab 2027 hinzukommen. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Schulausschuss hervor.

Millionenförderung beantragt

Zu den genannten Schulen gehören unter anderem die Gemeinschaftsgrundschulen Cäsarstraße, Annastraße, Geilenkircher Straße und Wendelinstraße sowie das Heinrich-Mann-Gymnasium, die Lise-Meitner-Gesamtschule und das Joseph-DuMont-Berufskolleg. Auch an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Johannesschule sind entsprechende Maßnahmen vorgesehen beziehungsweise Teil laufender Bauprojekte.

Die Verwaltung betont, dass die Entsiegelung in der Regel mit ohnehin notwendigen Schulhof- oder Kanalsanierungen verbunden wird. Wo Bauarbeiten stattfinden, sollen zusätzliche Möglichkeiten zur Entsiegelung genutzt werden. Die Stadt verfolgt damit auch ihr Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Für die Neugestaltung der Schulhöfe an drei Standorten – der Gemeinschaftsgrundschule Geilenkircher Straße, der Katholischen Grundschule Osterather Straße und der Gemeinschaftsgrundschule Wendelinstraße – hat die Stadt Fördermittel beantragt. Bei Gesamtausgaben von rund 4,1 Millionen Euro geht es um Zuschüsse in Höhe von etwa 2,8 Millionen Euro. Eine Bewilligung steht noch aus.

Verbindliche Standards fehlen

Offen bleibt, nach welchen verbindlichen Kriterien Schulhöfe künftig klimafreundlicher gestaltet werden sollen. Allgemeine Anforderungen ergeben sich bislang aus den Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards der Stadt. Bei Sanierungen im Bestand werden die Maßnahmen individuell mit den zuständigen Fachämtern und Landschaftsplanern abgestimmt.

Konkrete Vorgaben etwa zum maximalen Versiegelungsgrad, zum Regenwassermanagement oder zur Beschattung durch Bäume werden derzeit erst erarbeitet. Dazu hat die Verwaltung einen Arbeitskreis eingerichtet. Dieser soll auch Fragen der Dauerhaftigkeit, Pflege, Wartung und Wirtschaftlichkeit berücksichtigen.

Wenn 2027 insgesamt Schulhöfe an 33 Schulen entsiegelt sind, wäre das einerseits fantastisch Bärbel Hölzing, schulpolitische Sprecherin der Grünen

Die schulpolitische Sprecherin der Grünen, Bärbel Hölzing, blickt ambivalent auf die Antwort der Verwaltung. „Wenn 2027 insgesamt Schulhöfe an 33 Schulen entsiegelt sind, wäre das einerseits fantastisch", sagt sie. Andererseits mahnt sie nach dem vergangenem heißen Sommer ein noch schnelleres Tempo an. „Nicht nur 33 Schulen leiden im Sommer unter der Hitze."

Im vergangenem Sommer hatten sich zahlreiche Schüler über die Temperaturen in den Klassenzimmern beschwert. Der Verband Bildung und erziehung sprach von „regelrechten Backöfen". „Für viele Kinder und Lehrkräfte ist der Schulalltag bei Temperaturen von weit über 30 Grad längst nicht mehr nur belastend, sondern zur Gesundheitsfrage geworden“, hatte auch Katharina Schmiedel, die Vorsitzende der Kölner Stadtschulpflegschaft, dieser Redaktion gesagt.

Die Stadtschulpflegschaft forderte die Stadt damals auf, den Hitzeschutz an Schulen deutlich auszubauen. Neben dem bestehenden Hitzeschutzplan seien langfristige Investitionen in außenliegende Verschattungen, begrünte und entsiegelte Schulhöfe sowie Lüftungsanlagen mit Kühlfunktion sowie Klimaanlagen notwendig.