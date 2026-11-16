Obwohl das neue Suchthilfezentrum in der Kölner Innenstadt in neun Monaten eröffnen soll, ist noch immer ungeklärt, wer das Angebot betreiben will. Der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) Köln, der bereits den Drogenkonsumraum am Hauptbahnhof betreut, hat seit Längerem sein Interesse bekundet. Die Stadt Köln will allerdings auf ein hybrides Modell setzen: Also den Drogenkonsumraum im Zentrum selbst betreiben und die Suchtberatung, den Ruheraum, die niedrigschwellige Beschäftigung und das Außengelände durch einen nichtstädtischen Träger betreiben lassen. Die Leitung soll bei der Stadt liegen. Das maximiere die „unmittelbare städtische Nähe und Steuerungsmöglichkeit“.

Stadt Köln plant, Personal von der Lungengasse mitzunehmen

Dass das Außengelände beim externen Träger angesiedelt sein soll, könnte möglicherweise auch eine rechtliche Komponente haben. Denn sowohl in Kalk als auch in Zürich befinden sich auf dem jeweiligen Außengelände nicht einsehbare Zelte, in denen der sogenannte Mikrohandel stattfindet, also die Weitergabe kleiner Drogenmengen unter Menschen mit den Suchterkrankungen. Der Handel mit Betäubungsmitteln ist allerdings nach geltendem Recht verboten. Eine offizielle Duldung durch die Stadt wäre deshalb rechtlich hochproblematisch. Kümmert sich ein externer Betreiber um den Außenbereich, wäre die Stadt zumindest formal nicht unmittelbar dafür verantwortlich, was dort geschieht.

Das hybride Modell soll zudem den Vorteil mit sich bringen, dass bei der Stadt Köln angestelltes Personal aus dem Drogenkonsumraum in der Lungengasse mitgenommen werden kann. Dieser wird geschlossen, sobald das Suchthilfezentrum öffnet. Die Stadt rechnet damit, für den Betrieb des neuen Zentrums am Perlengraben rund 58 Vollzeitstellen zu benötigen. An der Lungengasse mangelt es derzeit an Personal, weshalb der Drogenkonsumraum dort am Wochenende geschlossen ist. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten sei für Anfang 2027 geplant, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Rund um die Uhr geöffnet

Für das neue Suchthilfezentrum ist ein zweigeschossiger Modulbau vorgesehen, der rund um die Uhr geöffnet sein soll. Das Zentrum kann laut der Stadt bis zu 180 Menschen gleichzeitig aufnehmen, 80 davon im Gebäude. Unter einem Dach gibt es einen Konsumraum mit rund 27 Plätzen, einen Kontaktladen, einen Essbereich, Duschen, einen Ruheraum, medizinische Versorgung und Arbeitsangebote. Der Eingang befindet sich am Perlengraben, der Außenbereich ist nachts geschlossen. Ein Sicherheitsdienst soll rund um die Uhr im Einsatz sein. Vorbild ist Zürich: Im Zentrum wird viel toleriert, im öffentlichen Raum wird gegen Drogenkonsum und -handel konsequent vorgegangen.

Wie die Stadt mitteilt, wird der Betrieb des Zentrums teurer sein als bislang geplant. Gegenüber dem Ratsbeschluss aus dem Mai 2026 wird das Personal jährlich rund 250.000 Euro mehr kosten, als veranschlagt war. Insgesamt rechnet die Stadt für den Betrieb nun mit 9,7 bis 10,3 Millionen Euro pro Jahr.

Die Entscheidung zum Betreibermodell soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 10. Dezember treffen. Alternativ könnten die Politiker beschließen, den gesamten Betrieb an einen externen Anbieter zu vergeben. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob die Stadt einen Betreiber per Zuschuss fördern oder den Betrieb als Auftrag ausschreiben soll.