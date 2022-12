Köln – Am Samstagnachmittag, 18. April, hat ein 20-Jähriger einen 19-jährigen Kölner mit dem Angebot, ihm eine Armbanduhr zu verkaufen, zur S-Bahnhaltestelle „Köln-Holweide“ gelockt. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Täter den jungen Mann dort mit einer Pistole und raubte ihn aus.

Der Täter hatte die Uhr zu einem Kaufpreis von 270 Euro auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten. Der 19-Jährige brachte das Geld bar zum angeblichen Übergabeort für die Uhr mit.

Täter ausfindig gemacht

Nach dem Hinweis eines Zeugen machten die alarmierten Polizisten den Geflüchteten in seiner Wohnung im Stadtteil Höhenhaus ausfindig und nahmen ihn vorläufig fest. In seinem Zimmer fanden sie neben dem erbeuteten Geld eine Schreckschusspistole sowie eine Armbanduhr. Der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getretene junge Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes verantworten. (red)