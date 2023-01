Köln – Anna Schättgen und Gio Hidalgo sind zusammen „Giovanna Kaffee“: Ein Unternehmerinnen-Duo, das mitten in der Pandemie ein eigenes Business aufgebaut hat: Schättgen und Hidalgo rösten und importieren Kaffeebohnen aus Ecuador. Bis vor kurzem liefen die Geschäfte lediglich online. Doch seit vergangener Woche haben die beiden auch einen Laden. Am Kleinen Griechenmarkt haben sie ihren ersten eigenen Einzelhandel eröffnet.

Crowdfunding-Aktion half Kölner Unternehmerinnen

Die Unternehmerinnen haben mithilfe eines Spendenaufrufs auf einer Crowdfunding-Plattform 17.000 Euro gesammelt. Damit haben sie Teile der Einrichtung finanziert und sich so den Traum vom eigenen Laden erfüllt. Vor Ort erhalten Kundinnen und Kunden nun Kaffee aus eigener Röstung und können ihn auch probieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die beiden Frauen bringen jeweils zehn Jahre Erfahrung in der Kaffeebranche mit, Schättgen etwa als Systemgastronomin mit Schwerpunkt Kaffee. Hidalgo ist in Ecuador aufgewachsen und hat nachhaltige Landwirtschaft studiert. Die Geschäftspartnerinnen haben sich in einer Rösterei kennengelernt. Nachhaltigkeit und fairer Handel ist ihnen nach eigenen Angaben ein Herzensanliegen.

Das könnte Sie auch interessieren:

17.000 Euro mit Crowdfunding Anzeige Kölnerinnen eröffnen bald Kaffeeladen in der City von Maria Gambino

Rösterei-Gründerin Anzeige „Bei Kaffee aus dem Supermarkt läuft meistens sehr viel schief“ von Lars Frensch

In Zukunft sollen Vorträge und Workshops im Geschäft stattfinden. Dabei wollen sie über die Menschen hinter der Produktion sprechen, die sie direkt kennen, darüber wie Kaffee-Preise zustande kommen und wie der Import funktioniert.

Giovanna Kaffee, Kleiner Griechenmarkt 33, von Donnerstag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr geöffnet.