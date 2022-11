Köln – Seit Stunden, bald seit Tagen prasselt es vom Himmel. Die Schuhe sind durchgeweicht, der Schirm hat Burnout und so richtig Sommer will es auch nicht werden. Aber: Wenn der Regen etwas Gutes hat, dann Fotomotive. Sie schwimmen gerade zur Bahnhaltestelle? Den Bäcker erreicht man nur noch per Kanu?

Schicken Sie uns ihre Bilder!

In diesem Sammelbecken zeigen wir Fotos und Videos, die Leserinnen und Leser uns zuschicken. Sie haben auch Bilder vom Regen oder Hochwasser in Köln und der Region gemacht? Schicken Sie uns gerne ihre Fotos zu: community@ksta.de. Wir freuen uns über ihre Zusendungen!

Gerne können Sie uns auch in sozialen Netzwerken wie Instagram (@ksta_koeln) und Twitter (@KSTA) erwähnen und verlinken, damit wir ihre Bilder unter Nennung ihres Accounts berücksichtigen! Wir freuen uns auf einen „Regen“ Austausch!

„Die Strassenverkehrsordnung ist ausgesetzt, es gilt die Binnenschiffahrtsordnung", schreibt unser Leser gestern von der A1 in Richtung Koblenz am Autobahnkreuz Leverkusen.

Hochwasser auf der A1 Richtung Koblenz am Autobahnkreuz Leverkusen. Copyright: Stefan Robertz

A1 Richtung Koblenz am Autobahnkreuz Leverkusen Copyright: Stefan Robertz

Kein Durchkommen gab es in Dellbrück, wie uns Leser Jörg Müller beweist.

Kein Durchkommen in Dellbrück Copyright: Jörg Müller

Sandra Dünschede zeigt uns, dass Sommerurlaub und Regen sich nicht widersprechen müssen.

Sommerurlaub mal anders Copyright: Sandra Dünschede

Carina Gerlach-Newnham hat ein Foto aus ihrem Garten in Pulheim geschickt. Die Regenjacke hilft nur bedingt.

Carina Gerlach-Newnham hat diese Foto geschickt - Waten in einem Pulheimer Garten. Copyright: Carina Gerlach-Newnham

An der Motorworld in Ossendorf wäre aktuell ein Motorboot hilfreich, wie das Foto von H. Lüdemann zeigt.

Überschwemmung auch an der Motorworld in Ossendorf. Copyright: H. Lüdemann

Dieses Foto hat Steffen Hinkel in Ehrengeld aufgenommen. Seine Hunde freuen sich über den Regen!

Badesee für Hunde - mitten in Ehrenfeld. Copyright: Steffen Hinkel

Der Hürther Bogen ist ebenfalls überschwemmt.

Unser Fotograf Csaba Peter Rakoczy hat gestern Abend diese Dusche am Stadtwaldgürtel in Lindenthal festgehalten.

Ein regnerischer Juli am Stadtwaldgürtel in Lindenthal. Copyright: Csaba Peter Rakoczy

„Stadt mit K“-Abonnentin Elke Storck, hat gestern Abend das schönste Model der Stadt gleich doppelt eingefangen.

Copyright: Stork

Ob unsere Fotografin Martina Goyert bei dieser Aufnahme trockenen Fußes am Rheinboulevard unterwegs war?

Der Rhein hat Hochwasser. Copyright: Martina Goyert

Michael Wagner hat das Hochwasser am Montag fast noch genießen können.

Michael Wagner im Hochwasser Copyright: Michael Wagner

Das Fort Deckstein erreicht man derzeit am besten mit Gummiboot. Danke an unsere Leserin Sabine Lindenthal für das Bild.

Hochwasser am Fort Deckstein Copyright: Sabine Lindenthal

Wer heute zum Kiosk möchte, hat besser sein Seepferdchen, zeigt unsere Redakteurin Lioba Lepping mit dieser Aufnahme.

An der Ecke Subbelrather Straße/Teichstraße hat das Wasser Hauseingänge erreicht. Copyright: Lioba Lepping

Copyright: Nicola Lenzen-Manstetten

Leserin Nicola Lenzen-Manstetten hat diesen Ausblick vieler Dachgeschossbewohnerinnen und -bewohner auf den Punkt gebracht.

