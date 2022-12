Köln – Ein neues Open-Air-Gelände möchte der Porzer Veranstalter „Sa Cova“ mit Geschäftsführer Roland Kulik am Flughafen Köln/Bonn etablieren. Die so genannten „Open-Air-Port Kulturtage“ werden ab kommenden Donnerstag, 2. September, erstmals stattfinden.

2000 Besucher jeden Abend möglich

Auf der Freifläche zwischen dem Flughafen-Parkhaus P2, der S-Bahn-Station sowie dem neuen Hotel Moxy können unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln bis zu 2000 Besucher pro Abend mitfeiern. Die Sitzplätze – vorne Stuhlreihen, dann Bierbänke und Stehtische - sind personalisierten Tickets zugeordnet. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Drei Konzerte werden bei der Premiere stattfinden.

Die Kölner Band Kasalla Copyright: Ben Wolf

Zum Auftakt am Donnerstag hat sich Kasalla angesagt. Die Band feiert dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag und will bei voraussichtlich gutem Wetter ab 19.30 Uhr etwa zwei Stunden lang den Flughafen rocken. Im Handgepäck haben sie neben ihren Hits wie „Stadt met K“ oder „Pirate“ auch neue Songs wie das wunderbar-nachdenkliche „Midden em Sturm“.

„Wir werden nicht abheben“

„Wir werden nicht abheben, aber wir machen Musik, bis wir in die Luft gehen“, verspricht Sänger Bastian Kampmann. „Spätestens um 22 Uhr müssen wir aus Lärmschutzgründen Schluss machen“, sagt Roland Kulik, dessen Sohn Tom Kulik für die technische Organisation der Veranstaltung zuständig ist.

Gregor Meyle Copyright: dpa

Am Freitag ab 19 Uhr gibt der aus „Sing my Song“ und „The Voice of Germany“ bekannte Sänger Gregor Meyle („Keine ist wie du“) ein Solokonzert.

Zum Abschluss wird am Samstag ab 18 Uhr ein vierstündiger kölscher Abend mit Kempes Feinest, Druckluft, den Klüngelköpp und als Hauptact Cat Ballou gefeiert wird. Motto der Veranstaltung: „Üvverm Horizont“. Die Moderation in den Umbaupausen übernimmt Martin Schopps. Tickets gibt es noch für alle drei Abende.

„Wenn alle mitspielen, wollen wir das auf alle Fälle nächstes Jahr wiederholen“, sagt Veranstalter Kulik, dessen Konzept durch die Unterstützung der Früh Brauerei, des Flughafens Köln/Bonn, von DHL und MBS Logistics erst umsetzbar wurde. Das Gelände, das ohne Corona-Einschränkungen etwa 4000 Besuchern Platz bietet, ist nahezu perfekt angebunden, kann man es doch direkt aus der S-Bahn-Station oder aus dem Parkhaus betreten. Da der Aufbau aufwendig ist, würde Kulik dann gerne Konzerte an zwei Wochenenden stattfinden lassen. „Das würde es flexibler machen für uns, und wir könnten auch mal ein kleineres Konzert mit 500 Gästen anbieten.“

Flughafen-Geschäftsführer Torsten Schrank scheint jedenfalls von der Idee grundsätzlich angetan: „Das Festival ist ein Beispiel dafür, wie der Flughafen und unsere Airport-City zu einer lebendigen Destination und einem pulsierenden Ort der Begegnung werden können.“

Open Air Port Kulturtage, 2.-4. September am Flughafen Köln / Bonn. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Konzertbeginn. Konzert-Besucher können im Vorfeld einen ermäßigten Parkplatz in Parkhaus 2 buchen. Sie erhalten zudem einen Konzert-Rabatt auf die Übernachtung im neuen Flughafen-Hotel Moxy. Tickets ab 34,90 Euro an der Abendkasse oder unter

www.koelner-kertenladen.de