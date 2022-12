Köln – Eine Woche nach Karneval meldet auch die Kölner Polizei mehrere hundert Corona-Fälle in ihren Reihen. „Derzeit bewegen sich die Fallzahlen im mittleren dreistelligen Bereich“, teilte die Polizei am Dienstag mit – das beinhalte sowohl Infizierte, als auch sonstige Quarantäne-Fälle, etwa Kontaktpersonen. Trotz der „wahrnehmbaren Steigerung von krankheitsbedingten Ausfällen, zum Beispiel im Streifendienst“, könnten diese ausgeglichen werden, hieß es weiter.



Kurzfristige personelle Engpässe würden durch die gegenseitige Unterstützung der Polizeiinspektionen kompensiert. Diese Verfahrensweise sei aber üblich und nicht ausschließlich durch die pandemische Lage bedingt. Die Funktionsfähigkeit der Polizei sei derzeit nicht beeinträchtigt.

Corona-Infektionen bei der Kölner Polizei erreichen Höchststand

Die Zahl der Covid-Fälle bei der Polizei ist damit zuletzt massiv gestiegen. Ende November hatte die Behörde mit mehr als 60 Beamtinnen und Beamten den damaligen Höchststand der Infektionen gemeldet. Mehr als 94 Prozent der Mitarbeitenden sei geboostert, hieß es zuletzt. In der Behörde arbeiten derzeit etwa 5000 Menschen.

Nach Karneval waren die stadtweiten Inzidenzen stark gestiegen und sind nun so hoch wie zu keinem Zeitpunkt bisher in der Pandemie. Auch die Krankenhäuser merken das beim Personal und verschieben teilweise wegen des hohen Krankenstandes planbare Operationen. Die Feuerwehr meldete am Montag in Brandschutz und Rettungsdienst fast 300 Ausfälle wegen Infektionen oder Kontaktpersonen-Quarantäne. Die Situation sei „dunkelgelb“, sagte Feuerwehrchef-Christian Miller.