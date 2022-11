Eine Garderobe in einer Kita. (Symbolbild)

Köln – Die Zahl der Corona-Infektionen in den Kölner Kitas steigt weiter an. Erst Ende Januar haben sich Eltern über die Notbetreuung einiger Einrichtungen beklagt. So mussten sie sich auf Listen eintragen und „so schnell wie möglich sein, wenn man Betreuungsbedarf anmelden wollte“, erzählte eine Mutter aus Ehrenfeld. Einen Platz für ihre dreijährige Tochter hat sie nicht bekommen. Trotz fehlender Betreuung werden den Eltern dieses Mal keine Elternbeiträge erstattet, sagt die Stadt Köln auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten Eltern in insgesamt neun Monaten ganz oder teilweise keine Beiträge zahlen. „2020 gab es ein allgemeines Betretungsverbot in den Kitas“, nennt eine Sprecherin der Stadt als Grund für die erlassenen Beiträge. Im vergangenen Jahr habe man sich für drei weitere beitragsfreie Monate und einem halben zahlungsfreien Monat entschieden, aufgrund „der weiteren Einschränkungen in 2021 und den Vorgaben des Landes“, sagt die Sprecherin weiter.

„Jetzt eine komplett andere Situation“

Derzeit wächst die Anzahl der mit Corona infizierten Kinder und Erzieherinnen und Erzieher. Fällt ein Pool-Test, den einige Kitas nutzen, positiv aus, dürfen die Getesteten die Einrichtung nicht betreten, bis durch individuelle Tests feststeht, wer mit Corona infiziert ist. Die Eltern müssen zahlen, auch wenn ihre Kinder zu Hause bleiben.



Dies sei im Einzelfall zwar ärgerlich, aber „das ist jetzt eine komplett andere Situation“, sagt die Sprecherin. Bei den Tagen ohne Betreuung handele es sich in der Regel nur um ein bis zwei Tage. Ein mangelndes Betreuungsangebot über mehrere Tage wie im Fall der Mutter aus Ehrenfeld gebe es bei den städtischen Kitas nicht.

Denn auf Nachfrage betont die Stadt Köln, dass in den städtischen Kitas derzeit alle Kinder betreut werden könnten. „Sicherlich gibt es mal Engpässe im Personal, aber das ist jeden Winter so“, sagt die Sprecherin weiter. Auch in naher Zukunft soll es so laut der Stadt Köln keine Änderungen geben: „Eine generelle Erstattung von Elternbeiträgen sieht das Land derzeit nicht vor, da es nicht flächendeckend zu Schließungen kommt.“