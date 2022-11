Köln – Nach den starken Regenfällen und Überschwemmungen vom Mittwoch ist der Bahnverkehr in Köln in Teilen noch immer gestört. Die Linie 13 sei linksrheinisch zwischen Nußbaumer Straße und Slabystraße getrennt, weil die Haltestelle Geldernstraße/Parkgürtel unter Wasser stehe, sagte KVB-Sprecher Stephan Anemüller. Der dortige Wasserstand sei noch höher als bei der bisher letzten Überflutung im Sommer 2017. Die Feuerwehr sei dabei, das Wasser abzupumpen. Dennoch dauere es wohl noch „mehrere Tage“, bis dort wieder Fahrgäste ein- und aussteigen können. Man hoffe, die Station zumindest baldmöglich wieder durchfahren zu können.



Auf den Linien 3 und 4 ist die U-Bahn-Haltestelle Akazienweg infolge eines Kabelbrandes gesperrt. Die Bahnen durchfahren die Haltestelle ohne Fahrgastwechsel.



Kölner Verkehrs-Betriebe: „Wir tun, was wir können“

Im rechtsrheinischen Norden ist die Linie 4 getrennt, weil es eine Überschwemmung zwischen den Haltestellen Am Emberg und Leuchterstraße gab. Die Fahrten enden derzeit in Mülheim an der Keupstraße. Von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr bis Leverkusen-Schlebusch. Wann die Störung behoben wird, ist unklar.



In Richtung Bonn ist die Linie 18 getrennt. Die Bahnen fahren nur zwischen Thielenbruch und Hürth-Fischenich. Über den aktuellen Stand informiert die KVB an dieser Stelle.



Auf dem gesamten Stadtgebiet gebe es mehrere Signalstörungen in den Stellwerken, hieß es weiter. Dadurch verlängerten sich teils die Wartezeiten an den Kreuzungen. Die KVB bittet die Fahrgäste um Rücksicht und dankt für die Geduld. „Wir tun, was wir können“, sagte Sprecher Stephan Anemüller. (hol)