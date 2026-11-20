Da sind sie wieder, die Probleme der Zu-Kleinstadt Köln. Mal fühlen sich die Autofahrer als Verlierer, weil man ihnen eine Fahrspur gestohlen und den Radfahrern zugeschlagen hat. Dann die zu Fuß Gehenden, die sich – ob mit oder ohne Kinderwagen, mit Hund und Kinderwagen, mit Kinderwagen, aber ohne Hund, oder mit Hund im Wagen, aber ohne Kind – auf den Bürgersteigen von Radlern und E-Rollerfahrern belästigt fühlen.

Am Ende steht der Hund, das arme Schwein, weil er seine Bedürfnisse nur mit einem Schwanzwedeln äußern und das alles bedeuten kann.

Ja, mir macht es nichts aus, mit Blinklichtern am Fell im Dunkeln leinenlos über den Herkulesberg zu stromern. Alles besser, als mich auf einer Mini-Wiese im Klingelpützpark zu langweilen, wo jeder Quadratzentimeter längst kaputtgeschnüffelt ist.

Nein, ich tue keinem Kita-Kind etwas zuleide und bin so brav, dass ich sogar meine Hundekottüte im Zehnerpack am Halsband mit mir herumtrage, obwohl ich das äußerst erniedrigend finde. Schließlich trägt mein Herrchen auch keine Klo-Rolle um den Hals.

Am Ende steht der Hund, das arme Schwein

Eingezäunt freilaufen? Zehn Hunde-Psychologen hätten dazu mit Sicherheit elf Meinungen.

Aber darum geht’s nicht. Hier geht’s darum, dass es unmöglich ist, in einem Bezirk, in den sich 127.889 Menschen quetschen müssen, von denen knapp drei Prozent auf den Hund gekommen sind, die artgerechte Haltung von Mensch und Tier zu organisieren.

Da bedeutet jeder Zaun und jeder Pfosten eine Vernichtung von Freiraum. Und so wird die friedliche Koexistenz von Mensch und Hund am Hansaring eine Dauer-Tretmine für die wackeren Kommunalpolitiker in der Bezirksvertretung bleiben, von denen wir nicht wissen, wer von ihnen selbst auf den Hund gekommen und vielleicht deshalb auf den Klingelpützpark angewiesen ist.

Es sei denn, man rauft sich endlich zusammen – zwischen Klingelpützpark und Herkulesberg. Dem Hund ist das wumpe. Je nach Charakter wird er seine Vorlieben haben, für den kurzen Leinen-Gassi-Gang durch den Park oder den langen Marsch zu immer neuen Freilauf-Abenteuern auf dem Monte Scherbelino.

Befragte man Frauchen oder Herrchen, wie sie sich entschieden, an einem Herbstabend bei Dauerregen und Sturm, die Antwort fiele eindeutig aus. Also hört auf zu streiten, hört einfach auf den Hund.