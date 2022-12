Köln-Innenstadt – Das von der Initiative „Unser Ebertplatz“ gestaltete Sommerprogramm geht nach einigen coronabedingten Verzögerungen wieder los. Geboten werden zahlreiche Ausstellungen, Mitmachprogramme, Kulturveranstaltungen sowie Spiel und Sport. Geboten wird an zahlreichen Abenden auch Live-Musik.

Die Alte Feuerwache, Kooperationspartner des Ebertplatz-Projekts, bietet auch in den kommenden Monaten weiterhin ihr neues Format „Treffpunkt Ebertplatz“ an, jeweils am dritten Mittwoch jedes Monats. Der Treffpunkt soll die Gelegenheit bieten, über den Ebertplatz ins Gespräch zu kommen und Möglichkeiten der Beteiligung zu erfahren.

„Ebertplatz putzmunter“ am 9. August in Köln

Auch die AG Begrünung ist aktiv. Sie sucht nach Helfern für das Projekt „Gießen und Jäten“ – jeden Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr werden die Beete am Ebertplatz gepflegt.

Außerdem ruft die AG am Sonntag, 9. August, gemeinsam mit dem Bürgerverein Eigelstein zu der Aktion „Ebertplatz putzmunter“ auf, bei der vor allem die Beete und Rasenflächen von Müll befreit werden sollen.

Im Kunstraum „Labor“, der sein 15-jähriges Bestehen feiert, gibt es die Ausstellung „Tatort Ebertplatz“ – eine Multimedia-Retrospektive, die auch mit schönen Momentaufnahmen von Ebertplatz-Besuchern erweitert werden soll.

Eine kleine, temporäre Fotoausstellung ist zur Zeit an der orangenfarbenen Kachelwand in der westlichen Passage zu sehen. Sie zeigt alle 31 Einsendungen zur Foto-Aktion „Deine Postkarte vom Ebertplatz“ von der Alten Feuerwache.

Seit Frühjahr 2018 erarbeiten verschiedene Initiativen, Anwohner und Arbeitsgruppen unter dem Dach „Unser Ebertplatz“ gemeinsam mit der Stadt Projekte, Konzepte und Veranstaltungen, um den Ebertplatz wieder in einen schönen, vielfältig genutzten öffentlichen Platz zu verwandeln.

Bis der Ebertplatz umgestaltet wird, soll so eine sinnvolle Zwischennutzung organisiert und Ideen für die Zukunft des Platzes gesammelt werden. (cv)

