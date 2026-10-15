Im Johann-Schäfer-Brauhaus in der Südstadt endet eine Regel, die seit der Eröffnung des Lokals vor neun Jahren galt: Bislang musste der Gastraum jeden Abend um 22 Uhr leer sein. Ab Donnerstag, 15. Oktober, darf das Brauhaus auch nach 22 Uhr geöffnet bleiben. Um 23.30 Uhr ist letzte Runde, um Mitternacht dann neuerdings Schluss. Das teilte Betreiber Till Riekenbrauk mit.

Der Gastronom schildert, wie belastend die bisherige verkürzte Schließzeit im Alltag war. „Gerade am Wochenende mussten wir bei einem vollen Laden unseren gut gelaunten Gästen bereits ab 21.30 Uhr die letzte Runde ansagen und die Rechnung fertig machen“, sagt er. „Für Gäste, die gerade einen schönen Abend bei uns hatten, war das verständlicherweise oft schwer nachzuvollziehen.“

Johann Schäfer darf bis 24 Uhr öffnen

Chefkoch Sven Kloppenburg und Gastronom Till Riekenbrauk betreiben das Johann-Schäfer-Brauhaus Copyright: Luisa Menn

Eine Ausweichmöglichkeit gab es bisher direkt nebenan: Die Gastronomen betreiben ebenfalls das Lokal „Schäfchen“, das nach 22 Uhr geöffnet bleiben durfte. Gäste konnten zwar dorthin wechseln. Laut Riekenbrauk nutzte aber nur ein Teil der Gäste dieses Angebot: „Wenn man erst einmal aufgestanden ist und die Jacke anhat, ist der Abend für viele eben vorbei.“

Nach einem langjährigen Verfahren ist die Änderung nun möglich. Eine Anwohnerin hatte sich nach Eröffnung 2018 über den Lärm beklagt. Daraufhin musste das Brauhaus um 22 Uhr dichtmachen.

Es folgte eine jahrelange Odyssee mit Klage gegen die Stadt, Prozess, Hin und Her mit den Ämtern und schließlich außergerichtlicher Einigung mit der Stadt. Den Prozess gegen die Stadt Köln hatten die Gastronomen vor Jahren verloren, da ihr Bauantrag einige Fehler enthalten hatte, sagt Riekenbrauk. Mittlerweile hat der Gastronom aufgerüstet und das Schallschutzkonzept erheblich ausgebaut: Neue Fenster und ein veränderter Zugang zum Lokal sollen dafür sorgen, dass der Lärm nicht nach außen dringt.

Um den Wechsel zu feiern, lädt das Brauhaus ab Donnerstagabend neun Abende hintereinander zu einer kleinen Lokalrunde ein. Alle Gäste bekommen dann einen Schnaps aufs Haus. Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt, so Riekenbrauk. Betreiber, Team und Gäste stoßen um 22.01 Uhr gemeinsam an. „22 Uhr war für unser gesamtes Team neun Jahre lang eine Uhrzeit, die automatisch im Kopf war“, sagt Riekenbrauk. „Deshalb finden wir den Gedanken schön, jetzt ausgerechnet die erste Minute danach zu feiern.“