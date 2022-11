Alina Gessel & Giuseppe Di Stefano am Flughafen Frankfurt nach ihrer Landung am Samstagnachmittag.

Köln – Das Kölner Touristen-Paar, das wegen der Corona-Krise in einem kolumbianischen Dorf festgesessen hatte, ist wieder in Deutschland. Eine Boeing 747 der Lufthansa mit Giuseppe Di Stefano (32) und Alina Gessel (33) an Bord traf um 14 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen ein, 45 Minuten vor der vorgesehenen Landung.

Kölner Paar im Video-Interview: „Viele haben gefragt, warum wir zurückgekommen sind“

Wie Di Stefano dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sagte, treten seine Freundin und er nun mit dem Pkw den Restweg nach Köln ein. Die beiden, die unter anderem von einem Kamerateam des Fernsehsender Pro Sieben am Gate in Frankfurt erwartet wurden, seien „total happy“, so Di Stefano. Der Flug von Bogota nach Frankfurt sei „absolut nach Plan“ verlaufen.

Mit Hilfe von Pfarrer

Das Paar hatte wegen einer landesweiten Ausgangssperre seinen Ferienort Sapzurro an der Karibik-Küste nicht verlassen dürfen. Mit Hilfe der katholischen Kirche und auf Vermittlung des „Kölner Stadt-Anzeiger“ gelang es ihnen am Mittwochmorgen (Ortszeit) dann doch, das Dorf an der Grenze zu Panama mit einem Boot zu verlassen.



Der örtliche Pfarrer brachte sie anschließend mit seinem Wagen zunächst in die Stadt Apartado und dann weiter die 300 Kilometer entfernte Großstadt Medellin. Für diesen Transfer lag ein „Salvoconducto“ (Passierschein) des deutschen Konsulats in Bogota vor. Von Medellin aus brachte ein von der deutschen Botschaft organisierter Bus Di Stefano, Gessel und weitere in Kolumbien gestrandete Deutsche in die Hauptstadt Bogota.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kölner Paar im Video-Interview Anzeige „Viele haben gefragt, warum wir zurückgekommen sind“ von Joachim Frank

Gefangen im Paradies Anzeige Kölner Paar kann nicht aus Kolumbien ausreisen von Tim Stinauer , Joachim Frank

Nach Angaben von Außenminister Heiko Maas (SPD) hat das Auswärtige Amt im Zuge der Corona-Krise inzwischen 194.000 Deutsche aus dem Ausland in die Heimat zurückgeholt. Ein Sprecher erwähnte am Freitag den Fall des Kölner Paars, ohne Namen zu nennen.