In Kölner Schulen wird es keine städtisch finanzierten Periodenprodukte geben. Dabei hatte der Stadtrat 2023 eigentlich angestrebt, dass Schülerinnen Tampons und Binden aus Automaten kostenfrei ziehen können. Im Rahmen eines Pilotprojekts waren zunächst Menstruationsartikel in vier Bürgerhäusern bereitgestellt worden. Im zweiten Schritt hätte es an fünf Testschulen fortgesetzt werden sollen. Dazu kam es aber nie und nun fehlt das Geld.

Auf Nachfrage der Volt-Fraktion des Rates in der Sitzung des Schulausschusses am Montag stellte sich jetzt heraus: Ein Teil des Geldes ist bereits für ein anderes Projekt ausgegeben. Schulentwicklungsamtsleiterin Anne Lena Ritter sagte zudem: „Die verbleibenden Mittel wurden angesichts der angespannten Haushaltslage dem Gesamthaushalt zugeführt und stehen für die beantragte Beschaffung nicht mehr zur Verfügung.“

Verwaltung gab Geld anders aus

Darüber hinaus habe die Verwaltung die Bereitstellung von Menstruationsprodukten als „freiwillige Leistung“ eingestuft, also nicht als Pflichtaufgabe einer Stadt. Die Mittel für das Projekt zu benutzen sei „aufgrund der aktuellen Haushaltsrestriktionen auch gar keine Möglichkeit“.

Die schulpolitische Sprecherin von Volt, Andrea Browers, hatte zuvor gesagt: „Menstruation ist kein Luxus und auch keine Privatsache, die man im Schulalltag alleine lösen muss. Es kann nicht sein, dass Mitarbeitende an Schulen Binden und Tampons immer wieder aus eigener Tasche kaufen müssen, damit Schülerinnen versorgt sind.“ Mit dem Antrag habe sie versuchen wollen, die Mittel vor dem Verfall Ende des Jahres zu retten. Die Ratsfraktionen waren bis zu der Sitzung des Schulausschusses davon ausgegangen, dass das Projekt sehr wohl weitergeführt werde.

Rat hatte 50.000 Euro für Tampons bereitgestellt

Im Dezember 2023 hatte das damalige Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt beschlossen, das ein Jahr zuvor für die Bürgerhäuser gestartete Pilotprojekt auszuweiten. Dafür stellte es im Änderungsnachweis des Haushalts 2025/26 auch jeweils 50.000 Euro bereit – in der Produktgruppe für innere Verwaltung.

2025 beschloss dasselbe Bündnis, das AWO-Projekt „Entscheidung Gewaltfrei“ in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 10.000 aus diesem Topf zu bezuschussen, um die Kontinuität des einzigen Angebots in Köln zu Täterinnen- und Täterarbeit sicherzustellen. Dass damit keine oder weniger Menstruationsartikel und -spender mehr für Schulen angeschafft werden könnten, war damals nicht klar, so scheint es heute.

Im Schulausschuss sagte Vorsitzender Helge Schlieben (CDU) dazu, dass die Verwaltung auch den Rest anders eingesetzt hat: „Das ist völlig inakzeptabel.“ Das damalige Bündnis habe Geld dafür eingesetzt und, warum auch immer der Beschluss nicht umgesetzt wurde, „dann ist es das Mindeste, was wir erwarten können, dass man darüber schriftlich informiert wird.“