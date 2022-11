Köln – Warten die Kölnerinnen und Kölner aktuell in der Winterkälte auf die nächste Bahn, wissen sie an vielen Haltestellen noch immer nicht, wie lange sie ausharren müssen. Die Installation der neuen Anzeigetafeln verzögert sich weiterhin. Ungefähr 90 Prozent der Tafeln seien mittlerweile in Betrieb, die restlichen zehn Prozent sollen bis Mitte des Jahres folgen, sagt KVB-Sprecherin Gudrun Meyer auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Bei dem Umbau der rund 450 Anzeigetafeln kam es immer wieder zu Problemen. Ursprünglich sollte die Installation aller Tafeln schon im April 2021 abgeschlossen sein, später wurde die Fertigstellung auf Ende letzten Jahres terminiert, nun wird Mitte 2022 angepeilt.

Elektrik sorgt für Probleme bei der Installation der Tafeln

Bei der Installation handele es sich um eine „komplexe Gemengelage“, sagt Mayer. Komplikationen gab es etwa durch die Stromversorgung. Die neuen Anlagen hätten einen höheren Energiebedarf, teilweise muss deswegen die komplette Elektrik vor Ort ausgetauscht werden. Dafür wiederum brauche es an einigen Stellen Baugenehmigungen von der Stadt. Und das könne dauern. Auch die Witterungsbedingungen waren in der Vergangenheit immer wieder ein Problem und haben den Umbau verzögert.

Einige der Anzeigetafeln sind zwar schon installiert, allerdings noch nicht in Betrieb. Installation und Inbetriebnahme werden von zwei unterschiedlichen Teams durchgeführt, erklärt Meyer. Teilweise komme es auch zu Störungen oder Vandalismus, was dazu führt, dass noch nicht alle neuen Anzeigetafeln die Fahrgäste über die nächsten Bahnen informiert. „Im Regelfall funktionieren die aber“, sagt Meyer. (fho)