Am Tag vor Heiligabend Überfall auf Geldboten in Lindenthal — Polizei sucht Zeugen

Köln – Nach einem Überfall auf einen 58 Jahre alten Geldboten am 23. Dezember im Stadtteil Lindenthal sucht die Polizei Köln nach drei mit Sturmhauben maskierten Männern. Nach ersten Ermittlungen sollen die mutmaßlichen Räuber den 58-jährigen Kölner an dem Mittwochnachmittag in der Nähe eines Kiosks im Bereich Bachemer Straße/Immermannstraße überfallen und leicht verletzt haben.



Die Männer hatten mit Gewalt versucht an den Tresorschlüssel des Fahrers zu gelangen und Geld aus dem eingebauten Safe im Lieferwagen zu rauben. Als sich die Tresortür im Transporter nicht öffnen ließ, liefen die Tatverdächtigen ohne die Beute über die Bachemer Straße davon.

Laut Angaben des Kölners sollen die Gesuchten etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Bachemer Straße/Immermannstraße machen können.



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststellekoeln@polizei.nrw.de entgegen.