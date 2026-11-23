Auf Autofahrer kommt ab Montag (23. November) an einer der großen Kölner Kreuzungen jede Menge Stau zu: Straßen.NRW saniert die B265, also die Luxemburger Straße, dort, wo sie in Köln-Klettenberg auf die Militärringstraße trifft.

Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten nach Plan am Sonntag (29. November). Je nach Wetterlage kann sich die Baustelle allerdings auch länger hinziehen.

Verkehr in Köln: Baustelle auf Luxemburger Straße sorgt für Stau

Solange gebaut wird, bleibt an der Kreuzung in jeder der beiden Fahrtrichtungen nur eine Spur frei. Wer aus Hürth kommt, kann außerdem nicht auf den Militärring abbiegen. Umgekehrt ist auch das Linksabbiegen vom Militärring in Richtung Hürth nicht möglich.

Kurzfristig nötig geworden ist die Sanierung nach Angaben von Straßen.NRW. Als einen der Gründe nennt Straßen.NRW den gestiegenen Schwerlastverkehr seit der Verkehrsanpassung am Eifeltor.

Für den Autoverkehr gilt die Umleitung U11 / U22, die über die A4-Anschlussstellen Klettenberg und Eifeltor führt. Fußgänger und Radfahrer werden über die Straßen „Zum Komarhof“, „Unterer Komarweg“ und Geisbergstraße geleitet.

Wie sich die Einschränkungen auswirken, zeigt sich bereits am Montagmorgen: Zahlreiche Autofahrer stehen an der Kreuzung im Stau. Wer dort unterwegs ist, sollte auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. (red)