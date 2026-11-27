Für manche Anwohner und Anwohnerinnen ist es ein Albtraum der anderen Art: Seitdem der Neubau der Prosektur der Uniklinik an der Gleueler Straße steht, sei es nachts taghell im Schlafzimmer, schilderte ein Mann. In dem Gebäude würde nachts das Licht brennen und die Betten der Anwohnerschaft beleuchten. „Wenn sie einen Arbeitskreis dafür brauchen, um es auszuschalten, dann machen sie das, aber bitte schnell!“, sagte der Mann bei einer Veranstaltung der Uniklinik. Dort ging es um einen anderen geplanten Neubau an der Gleueler Straße, Ecke Joseph-Stelzmann-Straße. Der Ärger zeigt aber, welche Konflikte dadurch entstehen, dass die Uniklinik auf ihrem Gebiet nachverdichtet – mitten im dicht besiedelten Lindenthal.

Nun wird neben der Prosektur weitergebaut. Die Pharmakologie und die Mikrobiologie sollen einem neuen Lerngebäude für die Studierenden weichen. Baubeginn ist Anfang 2027, die Grundsteinlegung ist für Anfang 2029 geplant, die Inbetriebnahme für Ende 2031.

Ein Dreieck mit abgeschnittenen Ecken und fünf Stockwerken

Johannes Tho Pesch von der uniklinikeigenen Baufirma Medfacilities stellte den Siegerentwurf der Wulf-Architekten aus Stuttgart vor: Der Neubau hat die Grundform eines Dreiecks mit abgeschnittenen Ecken, letztlich ist es ein Sechseck. Er besteht aus fünf kompakten Obergeschossen, inklusive eines Staffelgeschosses, und zwei Untergeschossen.

Neubau Lerngebäude Uniklinik Copyright: Architektur: © wulf architekten

„Um das zentrale Atrium entstehen über 400 Lernarbeitsplätze für die Studierenden“, erläuterte tho Pesch. Neben dem Eingang entstehen links und rechts große und kleine Hörsäle, an den Fassaden Seminarräume, ein PC-Prüfungsraum für 250 Studenten, fünf Lehrlabore und im Staffelgeschoss Büros. „Bei der Vollauslastung des Gebäudes können sich bis über 1900 Personen dort aufhalten.“ Stadtseitig entsteht ein Vorplatz, auf der Rückseite ein Campusplatz.

Tiefgarage und ein neuer Studierendenweg

Zudem soll ein neuer Studierendenweg von Norden nach Süden zum Hauptklinikum führen. In der Tiefgarage sollen 6000 Stellplätze für Fahrräder und 34 Autostellplätze, inklusive Ladepositionen, vorhanden sein. Durch einen weiter geplanten Neubau im Bereich der Anatomie soll die Tiefgarage erweitert werden können, bis auf 200 Stellplätze ohne weitere Einfahrt. Auf dem Dach werden Fotovoltaik-Anlagen installiert, und es wird begrünt.

34 Bäume werden gefällt, 22 neu gepflanzt

Allerdings müssen dem Neubau die 34 alten Bäume weichen. „Die vorhandenen Bäume sind sehr groß und haben ein riesiges Wurzelwerk“, sagte tho Pesch. Hätte man die Bäume erhalten wollen, wäre ein Neubau praktisch nicht möglich gewesen. Als Ersatz sollen so viele wie möglich neu gepflanzt werden, insgesamt 22 Stück. Der Campusplatz wird so tief gelegt, dass ein hoher Aufbau für den Nährboden möglich ist. Rigolen, unterirdische Pufferspeicher, die Regenwasser auffangen und langsam im Boden versickern lassen, werden dort angebracht.

Die Anwohner diskutierten bei der Veranstaltung mit Johannes Tho Pesch (Mitte) heftig über die Fällung der Bäume. Bezirksbürgermeister Roland Schüler moderierte. Copyright: Susanne Esch

Doch die Befürchtung der Anwohner hat sich bestätigt. Sie hatten vor Jahren eine Initiative gegründet und dagegen protestiert, dass der kleine „Mischwald“ auf dem Eckgrundstück einem Neubau geopfert wird: Eiben, Rosskastanien, Rotbuchen, eine Robinie, eine Kornelkirsche und ein amerikanischer Amberbaum.

Eine wachsende Stadt in der Stadt

Der notwendige Umbau der Uniklinikbauten ließe allerdings keine Wahl, sagte tho Pesch. Die Klinik sei eine wachsende „Stadt in der Stadt“. Die Zahl ihrer Mitarbeitenden habe sich in den vergangenen 15 Jahren von rund 7000 auf knapp 14.000 verdoppelt. Ohne Reserveflächen sei Wachstum nur nach innen möglich, durch Nachverdichtung und Nutzungsoptimierung. Er versprach, die Kritik am nächtlich brennenden Licht in der Prosektur weiterzugeben. Im Lerngebäude seien Bewegungsmelder geplant. Lampen würden erlöschen, wenn die Studierenden es verlassen.