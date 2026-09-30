Das Wichtigste vorab: Es ist offenbar nicht so schlimm, wie man es uns oft prophezeit. Mag sein, dass manch ein Kind bald kaum mehr in der Lage sein wird, einen Stift zu halten, aber es gibt genügend andere, die nicht nur das können, sondern obendrein am liebsten ein Buch nach dem anderen verschlingen. Das erleben die Betreiber des Lindenthaler Kinderbuch- und Spielzeuggeschäfts „Der Rabe“ täglich.

„Unser Anliegen ist, dass wir die ganz früh ans Lesen heranführen“, sagt Cristina Steffen, die gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Georg Engelen bereits seit 40 Jahren dieses Ziel verfolgt. Angefangen habe es, erzählt die ehemalige Sozialpädagogin, mit einem Versandbuchhandel, den das Paar anfangs von seinem Zuhause in Bergisch Gladbach aus betrieb. Dann wurde am Wohnort das erste Geschäft eröffnet, das zunächst ausschließlich Bücher führte.

Cristina Steffen und ihr Lebenspartner Georg Engelen gründeten vor 40 Jahren ihr Unternehmen „Der Rabe“. Copyright: Susanne Hengesbach

Kölner Buchhandlung „Der Rabe“ feiert 40-jähriges Bestehen

Vor 18 Jahren wagten die beiden mit einem weiteren Geschäft den Sprung nach Köln. Und hier, auf der Dürener Straße, wird in diesen Tagen das 40-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert, das die Begründer in Anlehnung an ein kluges Tier, das von Anbeginn an ihren Bestellkatalog schmückte, „Der Rabe“ nannten.

Erst seit wenigen Tagen steht ein druckfrisches Buch im Regal, das man wahrscheinlich nicht bewerben muss. „Die Grüffelo-Oma“ ist der neueste Band aus der beliebten Bilderbuch-Reihe um das Monster mit den feurigen Augen – ein Selbstläufer. Längst ist der Rabe allerdings viel mehr als nur ein Fachgeschäft für Bilderbücher und Kinderbücher – auch wenn das nach wie vor der Lieblingsbereich von Cristine Steffen ist, wie man beim Blick auf die sorgfältig bestückten Thementische erkennen kann.

Es gibt vom ersten Greif-Spielzeug fürs Baby bis zu Outdoor-Artikeln wie Drachen, Boule, oder Jonglier-Requisiten alles Erdenkliche an Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche oder die ganze Familie. Einen relativ großen Raum nehmen auch Puppen und Plüschtiere ein, die nach Aussage der Geschäftsinhaber ungerne online gekauft werden, weil Kinder ihr Lieblingsstück nicht nur mit den Augen aussuchen. „Sie müssen es auch fühlen können.“

Ladenteam testet Spiele für fundierte Empfehlungen

Ein derart breites Sortiment war ursprünglich gar nicht geplant. Aber irgendwann hätten Eltern gesagt: „Jetzt haben wir von euch so viele gute Lese-Empfehlungen für unsere Kinder bekommen. Könnt ihr uns denn vielleicht auch Spiele-Empfehlungen geben?“ – Also arbeiteten sie sich sukzessive in eine neue Materie hinein.

Bis heute setzt sich das Ladenteam einmal im Monat zusammen und nimmt sich ein Spiel vor, das gemeinsam nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt wird. Dieses Prozedere hat sich bewährt, weil am Ende jeder nicht nur die Verpackung im Regal kennt, sondern auch Reiz und Regeln der jeweiligen Spiele.

Im Angebot sind Kartenspiele wie Skyjo, das nach Worten von Georg Engelen „nie langweilig“ wird, das schnelle Strategiespiel Kluster und das knifflige Anlegespiel Eckolo. Das Lindenthaler Geschäft bietet außerdem Smart-Games, „bei denen man ein bisschen um die Ecke denken muss“, sowie Spiele-Klassiker in wertiger Ausführung.

Er werde oft gefragt, ob Kinder dabei auch etwas lernen könnten, sagt Engelen, der diese Frage grundsätzlich bejaht. Ihn freut besonders, dass mit der Corona-Pandemie das Interesse an Familienspielen spürbar zurückgekehrt sei „und die Eltern das auch beibehalten haben“.

Dass man Kinder heutzutage kaum vom Smartphone wegbekommt, können Engelen und Steffen nicht bestätigen. „Wir erleben, dass die durchaus auch Spaß an den sogenannten altmodischen Sachen haben. Am Basteln und an kreativen Spielmaterialien, was deshalb auch ein ganz großer Schwerpunkt bei uns ist.“ Wichtig sei – bei Spielen wie bei Büchern –, die Eltern bei der Auswahl zu begleiten.

Der Rabe, Dürener Straße 225, Lindenthal. Öffnungszeiten: montags bis freitags 10–18.30 Uhr, samstags 10–15 Uhr.