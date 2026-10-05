Vor zwei Jahren eroberte ein russisches Extremkletter-Paar die Spitze des Empire State Buildings und entrollte dort eine Flagge mit einer Botschaft, die durch die Medien und um die Welt ging: „When the power of love beats the love of power, the world knows peace“, übersetzt: „Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, wird die Welt Frieden kennen“. Die Kölner Künstlerin Yve Voermans-Eiserfey hat die Szene mit einer grafischen Arbeit verewigt, plakativ in Orange auf türkisfarbenem Hintergrund. Das Werk ist Titelbild des Katalogs zur 28. Street Gallery Lindenthal.

Die große Kunstmeile in den Geschäften und Galerien an der Dürener Straße und anderen Orten in Lindenthal eröffnet am Donnerstag, 8. Oktober, von 18 bis 20 Uhr mit Vernissagen an den verschiedenen Ausstellungsorten und findet bis Freitag, 23. Oktober, statt. Am Sonntag, 11. Oktober, sind zudem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf der teilgesperrten Dürener Straße lädt der Veranstalter, der Ring Lindenthaler Geschäftsleute, zudem an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr in das „Lindenthaler Künstlerviertel“ ein, wo zahlreiche Kunstaktionen auch für Kinder stattfinden.

Friedensbotschaft und neue Perspektiven

Bettina Spillmann, Mitorganisatorin der Veranstaltung, findet den diesjährigen Katalogtitel sehr passend: „Die Friedensbotschaft kann man aktuell gar nicht genug in die Welt tragen“, betont sie. Yve Voermans-Eiserfeys’ Pop-Art-Werke aus der Serie „Uncaged Graphic Edition“ sind im Optikgeschäft „Die Brille“ an der Dürener Straße 211–213 zu sehen. Insgesamt werden während der Street Gallery Werke von 43 Künstlerinnen und Künstlern an 41 Orten ausgestellt. Das diesjährige Motto „Neue Perspektive“ lädt dazu ein, sich für einen anderen Blick auf die Dinge zu öffnen.

Caspar Reuter zeigt im Weinkontor Lindenthal an der Ecke Geibel-/Dürener Straße die Menschheit humorvoll-kritisch als Haufen einäugiger Hirnklumpen. Silvia Jostens handgefilzte Werke bei Wein Vinos (Dürener Straße 182–184) stehen für Leichtigkeit, Lebensfreude und Mut. Uwe Schwarzkamps Schwarz-Weiß-Fotografien in der Kölner Kaffeemanufaktur (Dürener Straße 123) machen aus vertrauten Kirmesszenen mit Autoscootern mystische Bilder. Eine Jury zeichnet nach der Veranstaltung den gelungensten Beitrag mit dem „Lindenthaler Kunstpreis“ aus.

Interessierte können die facettenreichen Ausstellungen am Samstag, 10. Oktober, von 12 bis 18 Uhr bei einem gemeinsamen Kunstspaziergang entdecken. Treffpunkt ist das Goshin Karate & Contratiempo Flamenco Zentrum an der Dürener Straße 165.