Der Blick geht vom Strand aus über das Meer. Wenn ein Kunde oder eine Kundin auf dem Sessel im Studio an der Wittgensteinstraße 29a Platz nimmt, lädt das Foto gegenüber an der Wand zum Entspannen ein. Daneben stehen riesige Lautsprecher, darunter ein Plattenspieler, ein Verstärker – und ein „Stromreiniger“. Wozu dieses Gerät dient? Fabian Hebel, Inhaber des Geschäfts Radio Reymer an der Dürener Straße 237, das auf Hifi-Geräte spezialisiert ist, klärt auf: „Es säubert den Strom“, sagt er. „Er ist mit vielen Störfaktoren versehen. Sie könnten den Klang einer Musikanalage erheblich beeinträchtigen. Der Stromreiniger filtert sie heraus.“

Plattenspieler kosten bis zu 20.000 Euro

Seit drei Jahren hat der Meister für Radio und Fernsehtechnik 130 Meter entfernt von seinem Ladenlokal sein Studio eröffnet, speziell zum Musikhören und Vorführen diverser Geräte. Im Trubel an der Dürener Straße sei das nicht möglich, erzählt er. Für ein ungestörtes Klangerlebnis brauche es Ruhe. Dafür stehen vor Ort Lautsprecher im Wert eines Kleinwagens bereit.

Das Geschäft an der Dürener Straße 237 gibt es seit 1959. Copyright: Susanne Esch

Das Studio, betont Hebel, stünde aber nicht nur Kunden und Kundinnen offen, die für über 10.000 Euro bei ihm einkaufen möchten. „Ich baue jedes Gerät gerne hier auf“, sagt er. Die Preispalette bei Radio Reymer ist groß. Plattenspieler gibt es ab 399 bis 20.000 Euro, Verstärker kosten zwischen 500 und 20.000, Lautsprecher zwischen 500 und 33.000 Euro. Hebel setzt vor allem auf deutsche Hersteller und die japanische Firma Accuphase. Im Laden an der Dürener Straße verkauft er auch diverse Fernseh- und Küchengeräte, schmucke Radios und Zubehör. Die deutsche Firma Gauder Akustik fertigt auch Sonderwünsche.

Radio Reymer eröffnete im Jahr 1959 an der Dürener Straße

Radio Reymer kann viele Hifi-Träume wahr werden lassen. Als das Geschäft 1959 an der Dürener Straße eröffnete, war Fabian Hebel noch nicht mit von der Partie. Hebel wurde erst drei Jahre später geboren und hat die Anfänge des Geschäfts, das jetzt ihm gehört, nicht erlebt. Er weiß aber, dass die Familie Reymer zunächst Radiogeräte verkaufte, die Rock ‚n‘ Roll in heimische Wohnzimmer transportierte: Plattenspieler. Fernsehgeräte kamen hinzu, immer mehr elektronische Helfer für den Haushalt. 1980, kurz bevor die CDs den Markt eroberten, begann Hebel seine Lehre und begann 1986 als Geselle bei der Firma Reymer. 1990 absolvierte er die Meisterschule und übernahm schließlich mit seiner Frau Inge Anfang Januar 1991 den Betrieb.

Auch Radios im Retro-Look gibt es bei Radio Reymer. Copyright: Susanne Esch

Das ist mittlerweile 35 Jahre her. „Wir haben den Namen des Geschäfts behalten“, erzähl Hebel, „er war schließlich in Lindenthal bekannt.“ Die Anfangsjahre seien eine Zeit der wirtschaftlichen Blüte gewesen, sagt er, die 2000er ein bisschen schwächer. Die CD wich mehr und mehr den Streaming-Angeboten, aber das Interesse der Kundschaft an Musik und den nötigen Geräten, um sie zu genießen, sei ungebrochen.

Heute stehen wieder einige Schallplatten im Laden. Junge Menschen würden wieder Plattenspieler kaufen, schildert Hebel, oder hätten Teile einer Anlage geerbt und wollten sie komplettieren. Er ist selbst Musikfan und lädt Gleichgesinnte monatlich zu einem Stammtisch in die Wohnzimmer-Atmosphäre des Studios. Kürzlich trafen sie sich zu einem Plattenvergleich, verschiedener Auflagen des Albums „Crime oft the Century“ der englischen Band Supertramp.

„Ein Bekannter hat die Erstpressung aus dem Jahr 1974“, erzählt Hebel. „Ich hatte die remasterte Version von 2014, ein anderer die aus dem Jahr 2024.“ Am Ende seien sich alle einig gewesen: Die jüngste Platte sei die beste. Bei der nächsten Runde soll Vinyl aus der Anfangszeit des Radio Reymer auf den Plattenteller kommen. Dann möchten die Musikfans Soul aus den 50er- und 60er-Jahren hören.

Weitere Informationen zum monatlichen Stammtisch für Musikliebhaber sind auf der Homepage zu finden: www.mediaathome.de