Gasgeruch in Kölner Fabrik Unbefugte Personen sollen in das Gebäude eingedrungen sein

Köln-Mülheim – Nachdem eine Zeugin am Donnerstag (23. Juni 2022) in der Nähe des ehemaligen Fabrikgebäudes der Deutz AG in Köln-Mülheim Gasgeruch wahrgenommen hatte, alarmierte sie umgehend die Feuerwehr.

Wie die Polizei Köln mitteilte, besteht der Verdacht, dass Unbefugte die Absperrventile geöffnet und daraufhin das Gebäude verlassen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Köln: Gasgeruch in einem leerstehenden Fabrikgebäude

Erste Untersuchungen lassen darauf schließen, dass sich das Gas bereits seit längerer Zeit in dem Fabrikgebäude verbreitet hatte. Die Möglichkeit einer Gasexplosion wurde jedoch nach erster Bewertung der Gefahrenlage zum Zeitpunkt der Feststellung des Gasaustritts als gering eingeschätzt.

Die Feuerwehr suchte während des Einsatzes das nicht verriegelte Gebäude ab und lüftete anschließend. Im Anschluss trennte die Rheinenergie AG die Hauptgasleitung vorerst vom Versorgungsnetz. In dem leerstehenden Fabrikgebäude halten sich unter anderem unregelmäßig Obdachlose und weitere Personen auf.

Mögliche Zeugenhinweise, die bei der Aufklärung helfen könnten, nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Email entgegen. (kvk)