Ein 36 Jahre alter Mann ist Freitagnacht in Porz-Gremberghoven nach zwei Unfallfluchten und einem Angriff gegen zwei Polizisten festgenommen worden. Der aus Polen stammende Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland hatte nach einer Polizeikontrolle einen Polizisten mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Zunächst waren die Polizisten gegen 23.15 Uhr zu einem Einsatz in der Theodor-Heuss-Straße in Porz-Eil gerufen worden. Dort war ein zunächst unbekannter Fahrer mit einem roten BMW um die Kurve in die Beifahrerseite eines Mercedes gedriftet und hatte sich dabei das vordere Kennzeichen abgerissen.

Porz-Eil: Demolierter BMW entdeckt

Wenig später wurden die Beamten zur Autobahnbrücke am Maarhäuser Weg gerufen worden. Dort fanden sie einen verlassenen und demolierten BMW ohne vorderes Kennzeichen vor. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Wagen dort mit der Leitplanke kollidiert.

Eine Zivilstreife entdeckte in unmittelbarer Nähe den 36-Jährigen und seine Begleiterin. Nach ersten Erkenntnissen war er der Fahrer des Wagens, auch wenn er nichts vom Unfall wissen wollte. Allerdings fanden die Beamten den Autoschlüssel des Unfallwagen bei ihm.



Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, schlug er einem Beamten ins Gesicht und flüchte zu Fuß. Er wurde für eine Blutprobe in Gewahrsam genommen. Zu weiteren Kennzeichen, die im Auto lagen, dauern die Ermittlungen noch an. (red/shh)