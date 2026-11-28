Abgerechnet wird zum Schluss. Das gilt auch für die Finanzen der Stadt Köln. Mit 399,3 Millionen Euro Defizit hatte Stadtkämmerin Dörte Diemert für das Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Jetzt liegt der Jahresabschluss vor. Unter dem Strich steht nun ein Minus in Höhe von rund 667,2 Millionen Euro in der Bilanz. Das sind 267,9 Millionen Euro mehr als erwartet – eine Steigerung um 67 Prozent.

Außerdem hat sich das Haushaltsloch gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. 2024 betrug das Minus 294 Millionen Euro. Das Jahr 2023 hatte die Stadt Köln noch mit einem Defizit von lediglich 9,2 Millionen Euro abgeschlossen.

Die Einnahmen stiegen 2025 nur gering, um 6,9 Millionen Euro auf rund 6,04 Milliarden Euro. Das waren 88,8 Millionen Euro weniger als geplant. Die Gewerbesteuer blieb um rund 123,3 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurück.

2025 gab Köln 1,6 Milliarden Euro für Sozialleistungen aus

Dagegen wuchsen die Ausgaben im Jahr 2025 gegenüber der ursprünglichen Planung kräftig um 453,5 Millionen Euro. Größter Posten waren Transferaufwendungen mit rund 2,6 Milliarden Euro. Dazu gehören Sozialleistungen, Umlagen an übergeordnete Verbände, Zuschüsse und Subventionen. Sie machten 2025 rund 38 Prozent aller Aufwendungen aus. Allein für Sozialleistungen gab die Stadt 1,6 Milliarden Euro aus.

Die Personalkosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 138,4 Millionen Euro auf rund 1,7 Milliarden Euro. Das liegt vor allem an Tarif- und Besoldungserhöhungen und an höheren Pensionsrückstellungen. Die Kosten für Schulen wuchsen um rund 77 auf 878,4 Millionen Euro. Grund sind in erster Linie höhere Ausgaben für die Anmietung von Schulgebäuden. Die Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien nahmen um rund 26 auf 364,1 Millionen Euro zu. Diemert betont: Angesichts der schlechten Rahmenbedingungen habe man selbst durch solides Wirtschaften und frühzeitige, mitunter schmerzhafte Einschnitte den Anstieg des Jahresdefizits nicht verhindern können.

Kölns Oberbürgermeister appelliert an Bund und Land

Und die Aussichten sind dramatisch. Dieses Jahr rechnet die Stadt mit 594,8 Millionen Euro Defizit. Im Doppelhaushalt 2027/2028 steht ein Minus von 1,7 Milliarden Euro zu Buche.

„Die Kommunen haben ihre Belastungsgrenze längst überschritten“, sagt Oberbürgermeister Torsten Burmester. Bund und Land müssten Verantwortung übernehmen und dürften „den Kommunen keine weiteren Aufgaben übertragen, die sie nicht auch finanzieren“. In dieser „historischen Krise“ setze Köln alles daran, „die finanziellen Zügel weiterhin in eigenen Händen zu halten“.