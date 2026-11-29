Der brasilianische Regisseur und die Kölner Oper überhaupt sind wahrlich nicht zu beneiden. Weil die Bühnentechnik im sanierten Haus nicht wunschgemäß funktioniert, konnte Stefan Herheims Bregenzer Inszenierung von „Hoffmanns Erzählungen“ nicht für Köln adaptiert werden. In größter Eile musste ein Ersatz her – die Alternative wäre eine Absage der so oder so aufwändigen Produktion gewesen –, den das Opernpublikum am Samstag erstmals begutachten konnte.

Und es ging ja nicht nur um eine neue Bebilderung, sondern um eine Veränderung in der Substanz, auf die zumal die Sänger mit raschem Umlernen reagieren mussten: André Heller-Lopes griff – das Werk ist bekanntlich ein Torso, an dem laufend weiter gewerkelt wird – auf die 1977er Version von Fritz Oeser zurück, während Herheim seiner Arbeit die neueste kritische Version von Michael Kaye und Jean-Christophe Keck zugrunde gelegt hatte.

Diese Realisierung bringt Offenbachs letztes Werk nachvollziehbar herüber

Jede Kritik sollte sich angesichts dieser Umstände Beißhemmung auferlegen. Man muss sogar anerkennen, dass da überhaupt etwas möglich wurde, das sich nicht nur gut hören, sondern auch sehen lassen kann – was der einhellige Beifall am Schluss der Premiere bestätigte. Diese Realisierung bringt Offenbachs letztes Werk nachvollziehbar und verständlich herüber, der Zuschauer wird nicht mit abwegigen Metaebenen und Hauruck-Aktualisierungen gequält, ebenfalls nicht mit Proll-Ambiente und Müll auf der Bühne.

Die optische Anmutung – Heller liefert auch das Bühnenbild und die Kostüme – ist vielmehr gediegen, geschmackvoll und üppig, man darf sich vor allem in den drei (von der Titelfigur erzählerisch imaginierten) Binnenakten widerstandslos der Lebenswelt der 40er (Olympia-Akt), 60er (Antonia-Akt) und 80er Jahre (Giulietta-Akt) des 19. Jahrhunderts überlassen. Etwas puppig-poppige, klischeeaffine Hintergrundmalerei illustriert im Rücken der kargen, mit einer rechteckigen Pavillon-Architektur (und teils einem Fake-Flügel) bestückten Bühne die jeweiligen Schauplätze – Paris, München und Venedig (im Karneval).

All die limitierenden Außenfaktoren eingerechnet – in der Sache ist leider zu konstatieren, dass Heller-Lopes das Deutungspotenzial der Oper nicht ausschöpft, ja sie ein Stück weit an behagliche Harmlosigkeit verschenkt. Und damit unter den Möglichkeiten bleibt, die der von Haus aus experimentell-avantgardistische Stückcharakter einer ambitionierten Regie bietet. In der fast 30 Jahre alten Kölner Inszenierung von Günter Krämer – ist es unfair, daran zu erinnern? – gelang dessen Aktivierung eklatant besser.

Zum Glück verzichtet Heller-Lopes auf Köln-Allusionen

Zum Glück verzichtet Heller-Lopes auf Köln-Allusionen, die bei einem Werk des Kölner Musikheiligen Offenbach gerade kurz nach der Wiedereröffnung der Riphahn-Oper naheliegend, aber auch peinlich-wohlfeil gewesen wären. Keine Rolle spielt aber auch die so vertrackte wie zentrale Staffelung der Fiktionsebenen: Der romantische Dichter (und Komponist!) E.T.A. Hoffmann, der sich tatsächlich bei Lutter & Wegner am Berliner Gendarmenmarkt schier ins Koma säuft, wird bei Offenbach zu einer Kunstfigur, die ihrerseits in Gestalt ihrer fantastischen Liebesgeschichten Kunst schafft (Kunst über Kunst!) – in der der Erzähler selbst wiederum als Erzähltes vorkommt.

Im Zeitalter der explodierenden KI-Robotik wächst auch der singenden anthropoiden Puppe Olympia eine Aktualität zu, die geltend zu machen in diesem Fall mal gerade nicht an den Haaren herbeigezogen wäre. Und was könnte man aus der Verbindung von Musik (Gesang) und Tod im Fall der Antonia machen? Heller hat stattdessen ein paar andere Einfälle – etwa den, den Chor zu Beginn als vom Bösewicht Lindorf dirigiertes Orchester auftreten zu lassen. Und das Automatenmotiv – als Konfiguration von Leuchtröhren – erscheint bereits im ersten Akt, zu Hoffmanns berühmter Klein-Zack-Ballade.

Weit trägt das aber alles nicht. Immer wieder verkümmert die Bühnenaktion in einem Mangel an szenischer Auflösung, in tableauhaftem Herumstehen, in gepflegter Langatmigkeit, ja Langeweile. Es ist dann immer wieder die nicht nur sängerische, sondern auch – nicht erzwingbare – darstellerische Leistung der Mitwirkenden, die das Ganze aus seinen Wellentälern herausreißt, etwa Alina Wunderlins komisch-gelungene Verkörperung der singenden Puppe. Ihren rollenadäquat leicht automatenhaften Koloratursopran bringt sie dazu souverän zum Einstz.

Großes Lob verdient aber vor allem Young-Woo Kim

Großes Lob verdient aber vor allem Young-Woo Kim in der fordernden Titelpartie. Bereits in der Zack-Ballade changiert sein Tenor kongenial zwischen lyrischem Schmelz und hart artikulierendem Zugriff. Leider opfert er seine imposante darstellerische Bandbreite und sein Belcanto-Timbre zuweilen über Gebühr der Neigung, ganz groß aufzumachen. Offenbachs Hoffmann ist kein Siegfried und auch kein Don Alvaro.

Gesungen wird durch die Bank gut bis ausgezeichnet. Wegen der Vielzahl der Rollen (trotz Mehrfachbesetzung) sind an dieser Stelle leider nur pauschale Lobreden möglich: Insik Choi in der Rolle des Lindorf und der von Akt zu Akt wechselnden Bösewichter erstrahlt in mephistohafter Düsternis, Valerie Eickhoff als Muse agiert mit raumfüllend-schöner Beweglichkeit, Valentina Mastrangelo als Antonia rührt mit ihrem intensiven lyrischen Sopran schier zu Tränen, Emily Hindrichs gibt impressiv die laszive Kokotte. Yves Saelens überzeugt als devoter Diener. Auch die übrigen Nebenrollen sind tadellos besetzt.

Gewohnt farbenreich und potent zwischen stimmungsvollem Verwehen im Off und beherzter Rustikalität agiert der Opernchor, der allerdings zunächst Probleme hat, sich mit dem Gürzenich-Orchester zu koordinieren. Unter Andrés Orozco-Estrada braucht dieses einige Zeit, einen elegant-geschmeidigen, eben französischen Offenbach-Ton zu finden. Und immer wieder wird es recht laut. Es gibt dann aber auch viele klangauratische Strecken – etwa bei der berühmten Barcarole im Venedig-Akt mit ihrem manischen Sekundpendel.

Stückbrief

Musikalische Leitung: Andrés Orozco-Estrada

Inszenierung, Bühne und Kostüme: André Heller-Lopes

Darsteller: Young-Woo Kim, Insik Choi, Valerie Eickhoff, Yves Saelens, Alina Wunderlin, Valentina Mastrangelo, Emily Hindrichs, Martin Koch, Lucas Singer, Wesley Harrison, Wolfgang Stefan Schwaiger, Tobias Lusser, Ferhat Baday

Dauer: 3 ¾ Stunden inklusive Pause

Nächste Aufführungen: 2., 4., 10., 17., 19., 22. Dezember