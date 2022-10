Attacke auf van-Gogh-Bild: Rocklegende Bob Geldof hat „1000 Prozent“ Verständnis

London -

Der irische Rockmusiker und Umweltschützer Bob Geldof hat nach eigenen Worten Verständnis für den Tomatensuppen-Wurf auf ein berühmtes Gemälde von Vincent van Gogh in London.



Bob Geldof steht hinter Klimaaktivisten

„Die Klimaaktivisten haben zu 1000 Prozent recht. Und ich unterstütze sie zu 1000 Prozent“, sagte der 71-Jährige dem Sender Radio Times. Es sei clever gewesen, das Bild „Sonnenblumen“ mit einem Schätzwert von Dutzenden Millionen Euro in dem Wissen zu bewerfen, dass es mit einer Glasscheibe geschützt ist. „Es ist anstößig, van Goghs Genie zu zerstören. Das bringt nichts“, sagte Geldof. Doch so sei die Aktion lediglich lästig gewesen. „Und lästig ist ganz gut.“

Tomatensuppen-Attacke auf van Gogh-Gemälde

Zwei Aktivistinnen der Organisation Just Stop Oil hatten am 14. Oktober das Bild des niederländischen Künstlers in der National Gallery in London mit dem Inhalt von zwei Dosen Tomatensuppe beworfen. „Was ist mehr wert, Kunst oder Leben?“, sagte eine der Frauen. Bei der Aktion soll der Rahmen des Gemäldes beschädigt worden sein. Den Frauen wird deshalb Sachbeschädigung vorgeworfen. Wenige Tage später folgte ein Kartoffelbrei-Angriff auf ein Gemälde von Monet.

Bob Geldof: Vom Rockmusiker zum Aktivist

Geldof sagte, er sei jüngst auf der Fahrt durch London von Protesten der Organisation Extinction Rebellion aufgehalten worden. Er sei total sauer gewesen, sagte der Frontman der Gruppe Boomtown Rats („I Don't Like Mondays“). „Aber ich habe nicht gegen sie gewettert. Ich habe gedacht: Wenn ich 18 wäre, würde ich dort sein? Und die Antwort ist ja.“ Geldof betonte: „Sie bringen niemanden um. Der Klimawandel schon.“

Der irische Musiker ist bekannt für sein sozialpolitisches Engagement gegen die weltweite Armutsentwicklung und für die Entschuldung der sogenannten Dritten Welt. Zusammen mit dem Musiker Midge Ure von der Gruppe Ultravox schrieb Geldof das Lied „Do They Know It’s Christmas?“ und rief das Projekt Band Aid ins Leben, um Geld gegen den Hunger in Äthiopien zu sammeln. Animiert durch den Erfolg des Projektes, organisierte er 1985 das weltweite Konzert Live Aid. (dpa/red)