Neustrelitz – Polizeieinsatz statt Camping-Urlaub: Der prominente Virologe Christian Drosten hat wegen Beschimpfungen auf einem Zeltplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Er habe gegen drei Dauercamper - zwei Frauen und ein Mann - Anzeige wegen Verleumdung gestellt, bestätigte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg.



Zuerst hatte das Lokal-Portal „Wir sind Müritzer“ darüber berichtet. Demnach sei Drosten unter anderem als Massenmörder beschimpft worden.

Christian Drosten hatte sich auf Camping-Urlaub gefreut

Eine Polizeisprecherin wollte wegen laufender Ermittlungen zum Inhalt der Beschimpfungen nichts sagen. Einen Anfangsverdacht, dass es sich bei den Personen um Anhänger der sogenannten „Querdenker“-Bewegung handelt, konnte die Polizei bislang nicht bestätigen: „Dazu liegen uns bislang keine Informationen vor“, sagte ein anderer Sprecher der Polizei Neubrandenburg auf Anfrage. Es wurden jedoch die Personalien aufgenommen, es laufen Ermittlungsverfahren gegen die Personen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag in den Abendstunden auf einem Campingplatz in der Nähe von Neusteglitz, so der Polizeisprecher.

Im Interview mit dem „Spiegel“ hatte der führende deutsche Virologe betont, dass er sich auf den Sommerurlaub mit der Familie auf dem Campingplatze freue: „Ich kann mich endlich frei bewegen, Urlaub machen zum Beispiel, alle möglichen normalen Dinge“ wird Drosten zitiert.

Der Wissenschaftler erlangte als Experte im Zuge der Corona-Pandemie deutschlandweite Bekanntheit. Er sah sich immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert, etwa von Kritikern von Impfungen und anderer Corona-Schutzmaßnahmen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gerät immer wieder ins Visier von Gegnern der Corona-Politik. Er nannte die Radikalisierung in der Gesellschaft eine der bittersten Lehren der Corona-Pandemie. (mab/dpa)