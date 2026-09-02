Mit einem unangekündigten und hochemotionalen Schritt hat die norwegische Königsfamilie am Montagnachmittag die Menschenmenge vor dem Osloer Schloss tief berührt. Das berichtet die norwegische Tageszeitung „VG“.

Unmittelbar nach der feierlichen Überführung des Sarges von König Harald V. in die Schlosskapelle traten König Haakon VIII., Königin Sonja, Königin Mette-Marit und Prinzessin Märtha Louise überraschend vor die Palasttore. Als die Royals ins Freie traten, verstummte der zuvor belebte Schlossplatz schlagartig in Ehrfurcht.

König Haakon, Königin Mette-Marit und Familie zeigen sich überraschend auf dem Schlossplatz

Sichtlich überwältigt von der Anteilnahme trug jedes Mitglied der Familie eine einzelne rote Rose. Vor dem gewaltigen Teppich aus Kerzen, Briefen und Blumen, den die Bürger seit dem Tod des Monarchen niedergelegt hatten, hielten die Royals inne. Königin Sonja und Königin Mette-Marit kämpften mit den Tränen, während sie einige der persönlichen Botschaften aus der Bevölkerung lasen.

Unter sichtbarer Rührung wandte sich Mette-Marit direkt an die versammelten Menschen. „Vielen Dank“, sagte die sichtlich ergriffene Königin laut „VG“ in Richtung der Menge. Sowohl Königin Sonja als auch Prinzessin Märtha Louise legten sich bei dem Blick über das Blumenmeer und die wartenden Menschen immer wieder ergriffen die Hand auf die Brust. Auch König Haakon schien sichtlich bewegt.

„Es lebe der König!“

Nachdem die vier Royals ihre roten Rosen behutsam abgelegt hatten, wandten sie sich noch einmal gemeinsam um. Aus der Menge ertönte der traditionelle Ruf „Heia kongen!“ („Es lebe der König!“), der unmittelbar in tosenden Applaus und laute Zurufe überging. Mit der Hand auf dem Herzen bedankten sich die Royals stumm bei den Trauernden, bevor sie sich wieder ins Schloss zurückzogen.

Zuvor hatte die Kernfamilie den geschlossenen Sarg des 89-jährigen Monarchen in einer stillen Prozession aus dem Roten Salon durch den Gelben Salon, den Spiegelsaal und die Festsäle in die Schlosskapelle geleitet.

Angeführt wurde der Trauerzug von König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra, die den Sarg gemeinsam trugen, begleitet von Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Märtha Louise sowie deren Töchtern und Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby.

Hinter dem Sarg schritten Königin Sonja und Königin Mette-Marit Hand in Hand, um sich gegenseitig Halt zu geben. Ab Dienstag um 14.00 Uhr wird die Schlosskapelle für das norwegische Volk geöffnet, bevor am 9. September das Staatsbegräbnis folgt.