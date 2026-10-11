König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra sind am vergangenen Samstag, 3. Oktober, nicht wie angekündigt beim Skagen-Marathon an den Start gegangen. Wie die norwegische Zeitung „VG“ berichtet, blieben die Startnummern 4562 und 4563 der beiden Royals ungenutzt. Eine offizielle Absage im Vorfeld habe es nicht gegeben.

Der Palast reagierte zurückhaltend auf die Berichterstattung. „Wir äußern uns in der Regel nicht zum privaten Terminkalender der Königsfamilie“, teilte der norwegische Königshof gegenüber der Tageszeitung „VG“ mit.

Skagen-Marathon: König Haakon und Ingrid Alexandra bleiben Start fern

Dem Bericht zufolge war die Teilnahme an der Laufveranstaltung bereits geplant gewesen, bevor König Harald im Alter von 89 Jahren am 28. August im Rikshospitalet in Oslo starb.

Norwegens König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra sitzen während der feierlichen Eröffnung des 171. Storting (des norwegischen Parlaments). Copyright: (c) NTB Scanpix POOL/AP

Haakon, der als passionierter Läufer gilt und früher unter anderem am Osloer Traditionslauf Sentrumsløpet teilnahm, hatte erst am Vortag des Laufs, am 2. Oktober, erstmals offiziell das norwegische Parlament eröffnet. Bei diesem Staatsakt begleitete ihn seine 22-jährige Tochter Ingrid Alexandra, während Königin Mette-Marit kurzfristig passen musste.

Königshaus Norwegen: Spekulationen um Mette-Marits Gesundheitszustand

Hintergrund des Fehlens der 53-jährigen Königin bei der Parlamentseröffnung war nach offiziellen Angaben eine Atemwegsinfektion. Über das Königshaus ließ ihr Lungenfacharzt mitteilen, dass sie sich bis auf Weiteres in einer geplanten Rehabilitation befinde.

König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra nach der feierlichen Eröffnung des 171. Storting (des norwegischen Parlaments). Copyright: Ole Berg-Rusten / POOL / NTB

Ob die gesundheitliche Situation von Königin Mette-Marit der Grund dafür war, dass Haakon und Ingrid Alexandra letztlich nicht zum Marathon antraten, blieb vom Osloer Palast unkommentiert.

Für das norwegische Königshaus reiht sich der Vorfall in eine Reihe jüngster Belastungsproben ein, zu denen neben dem Tod von König Harald auch die öffentliche Debatte um Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby zählte.

Der 29-Jährige bemüht sich derzeit trotz laufenden Hausarrests um einen beruflichen Neuanfang. Sein Verteidiger Alexander Greaker erklärte dazu gegenüber „Dagbladet“: „Høiby nimmt eine weitere Untersuchungshaft von vier Wochen hin. Er ist motiviert, mit der Arbeit anzufangen, und wird diese Zeit nutzen, um ein konkretes Stellenangebot zu bekommen.“