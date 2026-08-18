Wenige Tage nach der Geburt ihrer Enkeltöchter hat Königin Rania von Jordanien erste Aufnahmen der Neugeborenen veröffentlicht. Auf den in den sozialen Netzwerken geteilten Bildern ist das Monarchenpaar mit den Zwillingstöchtern von Prinzessin Iman und Jameel Alexander Thermiotis zu sehen.

Königin Rania und König Abdullah II. halten die Mädchen auf den Fotos im Arm. In ihrem begleitenden Beitrag gab die Königin auch die Namen der Zwillinge bekannt: Talia und Rania. Sie schrieb dazu, dass die Familie die Ankunft der beiden kaum erwarten konnte, und richtete Glückwünsche an die Eltern sowie an die ältere Tochter Amina.

Besondere Namensgebung für die Enkeltöchter

Mit dem Namen Rania trägt eines der neugeborenen Mädchen den Vornamen der Königin. Der arabische Name geht auf das Wort für ein aufmerksames oder festes Blicken zurück. Der Name Talia ist im Arabischen mit Morgentau und Sanftheit verknüpft und steht für Frische und Erneuerung.

Prinzessin Iman und ihr Mann, die bereits Eltern der im Februar 2025 geborenen Amina sind, hatten sich nach der Entbindung am Freitag in einer Erklärung dankbar für die Geburt der beiden gesunden Töchter gezeigt.

Große Resonanz auf royale Familienaufnahmen

Die Veröffentlichung der privaten Aufnahmen folgt auf die offizielle Ankündigung des haschemitischen Hofes vom 14. August, in der die Geburt der Mädchen bestätigt worden war. Königin Rania hatte bereits zuvor in den sozialen Netzwerken angekündigt, dass die Familie wachse, und die Schwangerschaft ihrer ältesten Tochter öffentlich begleitet.

Prinzessin Iman studierte zunächst internationale Beziehungen an der Georgetown University in Washington, D.C., bevor sie an die Parsons School of Design wechselte. Dort absolvierte sie ein Studium in Strategic Design and Management. Iman und Jameel Alexander Thermiotis heirateten im März 2023. Im Februar 2025 kam ihre erste Tochter Amina zur Welt.

Königin Rania hatte bereits vor Jahren über ihren Wunsch gesprochen, Großmutter zu werden. In der US-Sendung „Good Morning America“ sagte sie 2022, ihr Lieblingstitel sei bislang „Mama“ gewesen, doch das könne sich mit ihren Enkelkindern schnell ändern. Sie hoffe, eine „lustige Oma“ zu werden, erklärte Rania damals.