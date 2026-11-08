„Remembrance Sunday“Prinzessin Kate überrascht bei Gedenkfeier mit besonderen Details

Am traditionellen „Remembrance Sunday“ versammelten sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie in London, um der gefallenen Soldaten des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth zu gedenken. König Charles III. führte die Delegation am Kriegsdenkmal Cenotaph an. Wie unter anderem das Magazin „People“ berichtet, trat das Königshaus bei der Gedenkveranstaltung geschlossen auf, um die traditionelle Verbindung zwischen der Krone und den Streitkräften des Landes zu unterstreichen.

Neuer Look und royaler Schmuck am Cenotaph

Während König Charles, Thronfolger Prinz William und Prinzessin Anne aktiv an dem Gedenkmarsch teilnahmen und den Veteranen die Ehre erwiesen, beobachteten Königin Camilla sowie Prinzessin Kate die Abläufe gemeinsam von einem Balkon aus. Anders als im Vorjahr, als Camilla krankheitsbedingt fehlte und Kate mit Herzogin Sophie den Balkon teilte, traten beide wieder Seite an Seite auf.

Kate wählte ein neu angefertigtes, doppelreihiges schwarzes Mantelkleid von Catherine Walker anstelle des modifizierten Archivstücks aus dem Vorjahr. Während sie am Vorabend noch mit Ohrringen aus dem Besitz der verstorbenen Königin Elizabeth II. an Williams Großmutter erinnert hatte, trug sie am Cenotaph Diamant- und Perlenohrringe aus dem Nachlass von Prinzessin Diana.

Auch bei den roten Mohnblumen griff Kate wieder auf ihr vertrautes Arrangement aus drei miteinander verbundenen Blüten zurück. Beim „Remembrance Sunday“ 2025 hatte sie dagegen nur eine einzelne Mohnblüte getragen, kombiniert mit einem Abzeichen der Royal Air Force (RAF).

Auftakt beim „Festival of Remembrance“

Die drei Blüten werden häufig als persönliche Erinnerung an die drei Brüder ihrer Urgroßmutter Olive Middleton interpretiert, die zwischen 1915 und 1917 im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Eine offizielle Bestätigung dieser Bedeutung durch Kate gibt es allerdings nicht.

Die Zeremonie am Kriegsdenkmal bildete den feierlichen Abschluss eines zweitägigen Gedenkens. Bereits am Vorabend war die königliche Familie in der Londoner Royal Albert Hall zum traditionellen „Festival of Remembrance“ zusammengekommen. Während des Events standen neben dem Gedenken an die Gefallenen auch die Erfahrungen von Veteranen und Angehörigen der Streitkräfte im Mittelpunkt.

Das diesjährige Programm erinnerte an den Ersten Golfkrieg vor 35 Jahren sowie an das Ende des britischen Militäreinsatzes im Irak im Rahmen der Operation Telic vor 15 Jahren. Auch die britischen Friedenseinsätze in Bosnien wurden thematisiert. Persönliche Berichte und Briefe von Soldaten aus dem Irak gehörten ebenso zum Programm wie musikalische Auftritte von Alfie Boe, Mica Paris und Tom Odell.

Kate trug ein schwarz-weiß gepunktetes Seidenkleid der britischen Designerin Alessandra Rich. Das langärmelige Midikleid hatte einen hochgeschlossenen Ausschnitt, eine betonte Taille und einen plissierten Rock. Dazu kombinierte sie eine Brosche der Irish Guards, die bereits erwähnten Diamantohrringe aus dem Besitz von Elizabeth II. und eine rote Mohnblume.