Vor dem königlichen Schloss ist es am Dienstagabend zu einem dramatischen Polizeieinsatz gekommen. Wie das schwedische Magazin „Svensk Damtidning“ berichtet, bemerkten Beamte gegen 18.30 Uhr einen bewaffneten Mann im Bereich Lejonbacken, der sich unmittelbar an der königlichen Residenz befindet. Die Lage eskalierte rasch: Nachdem ein Versuch fehlschlug, die Person mit einem Elektroschocker zu stoppen, gaben die Einsatzkräfte Schüsse ab.

Kronprinzessin Victoria war kurz zuvor im Schloss

Besonders heikel an dem Vorfall ist das knappe Timing: Kronprinzessin Victoria (49) hatte sich laut „Svensk Damtidning“ bis kurz vor dem Zwischenfall noch im Inneren des Palastes aufgehalten, um an einer Sitzung einer Stiftung teilzunehmen. Die Thronfolgerin soll das Gebäude nur Augenblicke vor den Schüssen verlassen haben.

Der Mann, der laut schwedischen Berichten mit einem Messer auf die Wachsoldaten zuging, forderte die Beamten demnach aggressiv auf, das Feuer auf ihn zu eröffnen.

Königsfamilie bleibt unverletzt – Victoria absolviert Termin

Nach den Schüssen wurde der Angreifer überwältigt und laut dem Portal „Billed Bladet“ mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen schwerer Bedrohung von Beamten und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Weder für die Öffentlichkeit noch für die Königsfamilie habe laut offiziellen Angaben eine direkte Gefahr bestanden. König Carl Gustaf (80) und Königin Silvia (82) blieben unversehrt, Victorias Ehemann Prinz Daniel (53) befand sich am Dienstagabend ohnehin auf einer Auslandsreise in Madrid.

Victoria selbst zeigte sich noch am selben Abend unbeeindruckt von dem Zwischenfall vor der königlichen Residenz: Wie das Portal „Heute“ berichtet, besuchte die Thronfolgerin kurz nach den Ereignissen planmäßig und gelöst die VIP-Premiere einer Dokumentation im Naturhistorischen Museum. Die Hintergründe des bewaffneten Mannes blieben zunächst unklar. (jag)