Zwei Stehtische, 40 angebliche Reinigungskräfte: Auf dieses Missverhältnis stießen Ermittler bei einer Razzia in einer Dortmunder Pizzeria. In Köln ging es vor Gericht um gefälschte Meldepapiere. Das Landgericht verurteilte im April 2022 Angeklagte, die damit 733.000 Euro erbeutet hatten. Beide Fälle führen beispielhaft zu einem Problem, das sich nicht am Schreibtisch einer einzigen Behörde lösen lässt. Wer bei den Behörden Sozialhilfeleistungen bewilligt, kennt die Angaben im Antrag. Ob jemand tatsächlich an der gemeldeten Adresse wohnt oder die angegebene Arbeit verrichtet, ist damit noch nicht geklärt. Dies hat, unter anderem durch einen Teil der Menschen aus Rumänien oder Bulgarien, die im Zusammenhang mit der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit nach NRW gekommen sind, immer wieder zu Sozialleistungsmissbrauch geführt.

Nordrhein-Westfalen will deshalb Jobcenter, Zoll und Polizei enger zusammenbringen. Das Landeskabinett hat eine Kooperationsvereinbarung beschlossen, die an den Aktionsplan der Bundesregierung vom 23. September anknüpft. Während der Bund vor allem Gesetze und bundesweite Vorgaben ändern will, regelt NRW die Zusammenarbeit vor Ort. Die Vereinbarung soll zunächst dem Landtag zugeleitet werden. Danach sollen die kommunalen Spitzenverbände, die Generalzolldirektion und die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mit dem Land unterzeichnen. Der Kabinettsbeschluss bedeutet also noch nicht, dass die neuen Abläufe in Köln und anderswo schon gelten.

Was sich für die Behörden ändern soll

Die Hauptzollämter sollen sich enger mit den örtlichen Jobcentern abstimmen. Bei allen 47 Kreispolizeibehörden sind feste Ansprechstellen vorgesehen. Für eine Sachbearbeiterin im Jobcenter ist das ein konkreter Unterschied: Hat sie Hinweise darauf, dass ein Arbeitsvertrag nur zum Schein geschlossen wurde, soll klar sein, an wen sie sich bei der Polizei wenden kann. Die Vereinbarung soll die Weitergabe von Informationen erleichtern, soweit das geltende Recht sie erlaubt. Sie gibt den beteiligten Stellen jedoch keinen pauschalen Zugriff auf die Daten der jeweils anderen Behörde.

Die Änderungen würden sich in erster Linie gegen organisierten Betrug richten, erläuterte die nordrhein-westfälische Integrationsministerin Verena Schäffer (Grüne) am Dienstag während einer Pressekonferenz in Düsseldorf, bei der sie gemeinsam mit Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (SPD) und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) die Änderungen vorgestellt hat. „Wir sprechen hier von einer schweren Kriminalität und davon, dass Menschen nach Nordrhein-Westfalen gelockt werden, indem ihnen gute Arbeit, eine Wohnung versprochen wird und dann finden sich die Menschen hier in unzumutbaren Behausungen, in sogenannten Schrottimmobilien wieder“, so Schäffer: „Sie werden unter Druck gesetzt, Sozialleistungen zu beantragen und dann werden diese abgegriffen.“

Laumann: Sensibilität in Behörden für Leistungsmissbrauch steigern

Auch Arbeitsminister Laumann betonte, es gehe darum, „dass man denjenigen, die sowas organisieren, die sowas einfädeln, dass man denen das Handwerk legt“. Man könne das EU-Recht nicht ändern, „aber was wir eben können, ist, eine deutlich größere Sensibilisierung in allen öffentlichen Verwaltungen zu haben für die Aufdeckung von fragwürdigen Vorgängen“, ergänzte der Minister: „Also ich habe bei meinen Besuchen auf jeden Fall gelernt, dass es nicht immer so war, wenn unter einer Adresse auf einmal sehr viele hilfesuchende Menschen aus Rumänien zum Beispiel kommen, mit kleinsten Arbeitsverhältnissen, dass das unbedingt immer Alarm ausgelöst hat.“

Um dies zu forcieren, setzte der Bund in seinem Aktionsplan noch an anderen Stellen an. Jobcenter müssen dem Zoll seit Juli Hinweise auf Schwarzarbeit oder Verstöße gegen den Mindestlohn melden. Arbeitgeber können bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende unter bestimmten Voraussetzungen für zu viel gezahlte Leistungen haften, wenn sie eine Beschäftigung nicht ordnungsgemäß melden. Eine vergleichbare Regelung ist auch für die Sozialhilfe vorgesehen. Zudem will der Bund den Kommunen über eine Änderung des Baugesetzbuchs den Umgang mit verwahrlosten Immobilien erleichtern, die für Sozialleistungsmissbrauch genutzt werden. Der Zugang zu den Gebäuden und eine eventuelle Beschlagnahme sollen schneller möglich sein. Das Land beteiligt sich an der Umsetzung des Bundesplans. Mit seiner eigenen Vereinbarung muss es aber nicht warten, bis alle Gesetzesänderungen beschlossen sind.

Wo Köln bereits zusammenarbeitet

In Köln gibt es mit dem Projekt „Missimo“ bereits ein Beispiel dafür, was der Austausch zwischen Behörden bringen kann. Das Landeskriminalamt arbeitet dabei unter anderem mit der Familienkasse, der Stadt, Schulen und der örtlichen Polizei zusammen. In der Domstadt wurden dadurch bereits 178 Fälle aufgedeckt, in denen Kindergeld zu Unrecht bezogen wurde. Anders fällt der Vergleich mit Gelsenkirchen aus, wenn es um die Prüfung von Beschäftigungsverhältnissen und des Aufenthaltsrechts von EU-Bürgern geht.

Dort kontrollieren mehrere Behörden gemeinsam und regelmäßig, ob Menschen tatsächlich an der angegebenen Adresse wohnen und der gemeldeten Arbeit nachgehen. Köln hält eine Überprüfung des Freizügigkeitsrechts dagegen nur bei einem besonderen Anlass für zulässig. Die Stadt verweist darauf, dass das europäische Recht weder eine feste Mindeststundenzahl noch einen Mindestverdienst vorgibt. Auch eine gering bezahlte Teilzeitstelle kann eine echte Beschäftigung sein.

Was Köln im Unterschied zu anderen Städten nicht macht

Wie berichtet, wird dies in Gelsenkirchen völlig anders gesehen. Dort geht man davon aus, dass ausländische Arbeitnehmer mindestens etwa ein Drittel der Unterhaltskosten für sich und ihre Familie besteuern müssen, um sich auf die EU-Freizügigkeit berufen zu können. Ein gemeinsamer Prüftrupp aus Jobcenter, Familienkasse, Polizei, Zoll, Wohnungsaufsicht und Ausländerbehörde ist in der Regel wöchentlich unterwegs. Kontrolliert wird unter anderem, ob gemeldete Personen tatsächlich an der angegebenen Adresse leben und ob behauptete Arbeitsverhältnisse wirklich bestehen.

Nach Darstellung der Stadt haben Gerichte ihr Vorgehen bereits hundertfach bestätigt. 2025 stellte Gelsenkirchen deshalb nach eigenen Angaben in 506 Fällen die Zahlung von Sozialleistungen ein. Andere Ruhrgebietsstädte haben sich dieser Vorgehensweise angeschlossen. In Dortmund wurden im vergangenen Jahr auf diesem Wege die Sozialleistungen für 116 Zugewanderte gestrichen, in Gelsenkirchen für 506 und in Duisburg sogar für 556.