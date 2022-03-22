Кельн также принял тысячи беженцев из Украины

Важным местом для размещения является выставочный зал 3 в районе Deutz, здесь могут найти убежище 1000 человек, которые бегут от войны

„Поспешно обустраивая этот зал для беженцев возможные проблемы были не учтены“, критикует помощник

Köln – Не хватает необходимых вещей: одеял, подушек и головных уборов. Там холодно и громко. «Дети мерзнут ночью», – рассказывает женщина-волонтер. Она также рассказывает о невыносимых условиях и организационном хаосе в выставочном зале № 3 в районе Дойц, где с прошлой недели администрация города предоставляет более 1000 комнат для беженцев из Украины. Выставочный зал – это помещение, обставленное на скорую руку.

Из-за захватнической войны Путина администрация города должна была принимать решения в течение одной ночи. Стало ясно, что тысячи людей будут искать убежище в Кельне. На данный момент быстро обнаруживаются проблемы, возникшие в силу быстрого планирования. Помощница, назовем ее Ольгой (так как она хотела остаться анонимной), сообщает "Kölner Stadt-Anzeiger" о серьезных недостатках в размещении беженцев.

«Это была довольно депрессивная картина»

Ольга работает переводчиком-волонтером в выставочном зале и каждый день сталкивается с проблемами. "В этом зале очень холодно", - говорит она. Одеял не хватает, а помощникам приходится собирать шапки для беженцев. «У каждого человека есть только одно тонкое одеяло, которое полностью не укрывает все тело. Подушек там тоже нет».

Тонкие стенки между спальнями тяжело удерживают тепло, они слишком низкие, поэтому холод идет в добавок и сверху. «Некоторые приехали уже простуженными, – говорит Ольга, – но прибывая здесь состояние только ухудшилось.»На вопросы в администрации сказали, что всем прибывающим там давали одеяло. Температура, по их словам, "поддерживается постоянно на уровне 21 градуса".

Feuerwehr-Chef Christian Miller, Kölns OB Henriette Reker und Gesundheitsdezernent Harald Rau in der Messehalle 3. Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Несколько дней журналисты Kölner Stadt-Anzeiger пытались разобраться с условиями в выставочном зале – но все бесполезно. Администрация пока отклоняет все запросы, а также существует жесткий запрет на фото и видео съемку. Член правления Каритас (Caritas) Петер Крюкер, которому удалось в пятницу утром сделать несколько снимков, говорит "Kölner Stadt-Anzeiger": "Это была довольно удручающая картина с точки зрения ухода за беженцами ", - сказал он.

В зале очень холодно, постоянно горит свет

В пятницу вечером залы были еще очень плохо отапливаемыми. "Было очень холодно, температура в зале максимум 14 градусов." Хоть среди беженцев находится много детей, но заботится о них некому. Трудно поверить, что беженцев попросили отказаться от домашних животных (мы сообщали). Однако это касается только нескольких человек, отметили в администрации. Домашние животные в зал не пускаются, но тем, кто не может оставить своих питомцев, предлагают жилье в другом месте, сообщила представитель города. Свет в зале, продолжает Ольга, постоянно горит и даже не гаснет ночью, из-за чего люди круглосуточно бодрствуют. Авиакомпания узнала об этом и спустя несколько дней подарила маски для сна. «Люди приезжают круглосуточно,именно поэтому им всегла нужен свет», – говорят в администрации. Люди иногда травмированы и вынуждены осваиваться». "Мы работаем над тем, чтобы постараться уменьшить свет или заменить освещение", - говорится в пятничном сообщении. Еще одна проблема –постоянный шум, говорит Ольга.

«Здесь постоянно кто-то ходит, поэтому люди просто не могут отдохнуть», – таково ее впечатление. "В зале, где одновременно находится около 1000 человек, не может быть тихо", - говорят в администрации. Люди приезжают и ночью, для этого тоже нужен свет. В зале был также установлен ночной киоск «для обеспечения базового питания ночью». Там можно купить детское питание, в том числе.

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Основная проблема заключалась в том, что не только строительство, но и организация жилья должны были состояться в очень короткое время, и это явно предназначено только как промежуточное решение. «Выставочный зал – это аварийное помещение, в котором в идеале люди должны находиться всего несколько дней», – сообщили в администрации. Но проблема идет рука об руку с непониманием общей ситуации в Украине, говорит Ольга. Она сообщает о путанице с бумагами при регистрации и перечне материалов, а также об отсутствии ясности относительно того, кто для чего является правильным контактным лицом. «У меня такое впечатление, что администрация подумала, но мысль не завершила», – говорит она.