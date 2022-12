Mitglieder der KG Ülekrade verteilten am Sonntag in bunten Kostümen insgesamt 250 Geschenktüten an Kinder und Senioren in Ülpenich.

Zülpich-Ülpenich. – Popcornduft stieg jedem in die Nase, der am Sonntag das Sportheim des TuS Ülpenich betrat. Grund dafür waren 250 mit Kamelle gefüllte Geschenktüten, die die Mitglieder der KG Ülekrade für die Ülpenicher Karnevalsfreunde zusammengestellt hatten, die ein weiteres Mal auf Veranstaltungen zur fünften Jahreszeit verzichten mussten.



"Ein wenig Freude verteilen"

„Von der Flutkatastrophe im Juli sind die meisten von uns zwar glücklicherweise kaum betroffen gewesen, trotzdem war es uns nach so einer langen Zeit mit Corona wichtig, ein wenig Freude zu verteilen“, erklärte die Kassiererin der KG, Silvia Mletzko. Bei einem Spaziergang durch den Zülpicher Ortsteil wollten die kostümierten Narren allen Kindern bis zwölf Jahren sowie Senioren ab 80 Jahren daher ein persönliches Geschenk in Form von Süßigkeiten überreichen. Dafür zogen die Mitglieder der KG wie im vergangenen Jahr mit voll beladenen Bollerwagen durch die Straßen.



Neben dem Hochwasser und der Pandemie spielten auch die aktuellen Ereignisse in der Ukraine eine gewichtige Rolle bei den Überlegungen für den karnevalistischen Spaziergang, wie Schriftführerin Michaela Marian betonte. „Es ist wirklich dramatisch, was dort passiert, und unsere Gedanken sind bei den betroffenen Menschen.“ Dennoch habe die Veranstaltung nicht infrage gestanden. „Während einigen Senioren die Auswirkungen eines Krieges vielleicht sogar noch in dunkler Erinnerung geblieben sind, sind die Kinder mit einer solchen Situation überfordert. Es ist daher besonders in so einer Zeit wichtig, auch mal gemeinsam lachen zu können.“

Das erhoffte Lächeln ließ sich tatsächlich immer wieder in den Gesichtern der Mädchen und Jungen erkennen, die mit strahlenden Augen die Kamelle in Empfang nahmen, und auch die ältere Generation zeigte sich von der Aktion begeistert. „Man merkt deutlich, wie sehr sich alle über diese kleine Geste freuen“, berichtete Mletzko. „Dies ist genau das Ziel, das wir heute erreichen wollten.“