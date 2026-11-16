Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) erhöht zum 1. Januar 2027 die Preise für alle ihre Stromkunden. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Die EVL macht für den Schritt unter anderem höhere Beschaffungskosten geltend. Das sind die Preise, die Energieversorgungsunternehmen an der Strombörse beim Einkauf von Strommengen zahlen. Diese Preise seien seit rund einem halben Jahr aufgrund des Angriffskriegs der USA und Israels gegen den Iran deutlich gestiegen. „Diesen Anstieg der Großhandelspreise können wir jetzt nicht mehr kompensieren, sodass er sich ab 2027 in den Preisen für unsere Kundinnen und Kunden widerspiegelt“, wird dazu Thomas Eimermacher, Noch-Geschäftsführer der EVL, in der Mitteilung zitiert.

Desweiteren seien auch die staatlich regulierten Entgelte für die Nutzung von Stromnetzen sowie verschiedene Umlagen gestiegen. Im Einzelnen wird sich der Arbeitspreis pro Kilowattstunde um 6,2 Cent in fast allen Tarifen erhöhen. Zugleich wird der Grundpreis um 2,11 Euro pro Jahr gesenkt. Im Durchschnitt aller Tarife zahlen nach Berechnung der EVL Haushalte mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3000 Kilowattstunden jährlich pro Monat 15 Euro brutto mehr, im Verlauf eines Jahres also 180 Euro brutto.

Man werde die Strompreise wieder senken, „sobald sich die wirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen dauerhaft verbessern“, so Eimermacher. Die EVL hatte ihren Strompreis im April 2024 zuletzt erhöht. Darauf folgten zwei Senkungen des Strompreises. Ein EVL-Stromtarif ist nicht von der Strompreiserhöhung betroffen: der Heimspiel-Strom@EVL:2027.öko. Die Strommengen für dieses Tarifprodukt seien bereits beschafft, erläutert der EVL-Geschäftsführer laut Mitteilung. Kundinnen und Kunden, die es gebucht haben, könnten bis Ende November 2027 „mit weitgehend stabilen Strompreisen planen“.

Das Unternehmen verweist darauf, dass es grundsätzlich eine langfristig-konservative, Marktrisiken begrenzende Einkaufsstrategie verfolgt. Der Einkauf von Energiemengen erfolgt zum Teil auf Jahre im Voraus.

Anders als die Strompreise werden der Gas- und der Wasserpreis Anfang 2027 laut EVL nicht erhöht. Der EVL-Chef Eimermacher verlässt das Unternehmen möglicherweise bereits zum 31. Dezember 2026. Zu seinem Nachfolger bestellte die Gesellschafterversammlung der EVL im September Daniel Dietrich, bisher Geschäftsführer der Energieversorgung Beckum im Münsterland. (ps)