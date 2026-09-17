Das Schlebuscher Wochenende kehrt zurück – und das größer, als vor der Pause. Zum letzten Mal hatte der Mix aus Familien- und Vereinsfest sowie einem verkaufsoffenen Sonntag 2022 stattgefunden, nach einer zweijährigen Corona-Pause. Die Resonanz war – wohl auch wegen des miserablen Wetters – gering.

Nun zieht die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch das Fest neu auf: Zum traditionellen Straßenfest in der Fußgängerzone kommen ein Weinfest auf dem Arkadenplatz und ein Oktoberfest auf dem Lindenplatz.

Weinfest auf dem Arkandenplatz

Den Auftakt macht am Freitag, 18. September, das Weinfest auf dem Arkadenplatz. Von 14 bis 21 Uhr können Gäste bei verschiedenen Winzern aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und Europas Weine probieren und einkaufen. Beteiligt ist natürlich auch der Schlebuscher Weinhandel „Kork und Kante“. Das Bühnenprogramm beginnt um 17 Uhr mit einem Auftritt des „Farbenstadtorchesters“.

Am Samstag startet das Programm auf dem Arkadenplatz gegen 13.30 Uhr. Angekündigt sind unter anderem Auftritte der Schlebuscher Pänz, der Musikschule Leverkusen und verschiedener Tanzschulen. Ab etwa 18 Uhr soll ein DJ für die musikalische Unterhaltung sorgen. Auch am Sonntag sind ab 13.30 Uhr weitere Programmpunkte vorgesehen.

Oktoberfest auf dem Lindenplatz

In der Fußgängerzone zwischen Lindenplatz und Arkadenplatz wollen sich mehr als 60 Aussteller präsentieren: von Kunsthandwerk bis zu örtlichen Vereinen und Händlern. Neu ist auch das Oktoberfest auf dem Lindenplatz. Am Samstag und Sonntag sollen dort frisch gezapftes Oktoberfestbier, klassische Speisen und Blasmusik für Brauhausstimmung sorgen. Zusätzlich ist ein DJ angekündigt.

Ein jeckes Jubiläum feiert die Kindertanzgruppe Schlebuscher Pänz: 22 Jahre existieren sie bereits. Auf dem Parkplatz hinter der Adler-Apotheke sind eine Tombola, ein Trödelmarkt und ein Waffelverkauf gegen Spenden geplant. Die Einnahmen sollen der Finanzierung von Wurfmaterial für die Karnevalszüge 2027 zugutekommen.

Die Öffnungszeiten der Veranstaltungen sind am Freitag von 14 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Am Sonntag öffnen außerdem die Geschäfte in Schlebusch von 13 bis 18 Uhr. (stes)