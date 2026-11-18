Wiesdorf, Manfort und Schlebusch bekommen ihr Trinkwasser wieder aus der Großen Dhünntalsperre. Die Versorgung sei in dieser Woche wieder auf den üblichen Bezug umgestellt worden, berichtet die Energieversorgung Leverkusen (EVL). Durch die Umstellung ändert sich der Härtebereich des Wassers zurück von „mittel“ auf „weich“.

Zuvor kam das Wasser vorübergehend aus dem Wasserwerk Hitdorf der Currenta gekommen, weil die Dhünntalsperre nach dem trockenen Sommer unter Wassermangel gelitten hatte. „Da die Sparziele der EVL zur Schonung der Großen Dhünntalsperre bis zum Jahresende mit einer zweiten Maßnahme erreicht werden, endet die Currenta-Direktbelieferung früher als ursprünglich geplant“, meldet die EVL.

Versorgung nie in Gefahr

Zuvor hatte sie auf ihrer Website die aktuellen Ergebnisse der Wasseranalyse für Wiesdorf, Manfort und den betroffenen Teil von Schlebusch veröffentlicht. In Schlebusch betraf die Umstellung die Paracelsusstraße, die Virchowstraße und die Finkelsteinstraße bis zur Kreuzung Semmelweisstraße.

Die EVL betreibt außerdem ihr eigenes Wasserwerk Rheindorf. Seit April 2026 fördert es mehr Wasser, sodass weniger aus der Talsperre gebraucht wird. Die Versorgung sei nie in Gefahr gewesen, sagt Thomas Eimermacher, kaufmännischer Geschäftsführer der EVL: „Wir können die Trinkwasserversorgung für Leverkusen zuverlässig auch in Trocken- und Hitzeperioden garantieren, da wir neben der Großen Dhünntalsperre weitere Quellen haben und uns in einer privilegierten Lage befinden.“ Die EVL und ihre Vorgänger beobachten die Grundwasserstände rund um das Wasserwerk Rheindorf seit fast 125 Jahren. „In dieser langen Periode ist uns kein Zeitraum bekannt, in der eine Wasserknappheit drohte“, so Eimermacher.

Leverkusener verbrauchen laut EVL im Schnitt rund 114 Liter Wasser pro Tag, der NRW-Durchschnitt liegt bei 129 Litern. Die EVL bittet trotzdem darum, Trinkwasser bewusst und sparsam zu nutzen.