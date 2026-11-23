Wegen der drohenden Abschiebung der Opladener Familie Rouf haben die in Deutschland verbliebene Mutter und Unterstützer entschieden, die Familie ins Kirchenasyl zu übernehmen. Das teilte die Unterstützerin Marianne Arndt von der Katholischen Kirchengemeinde Köln-Kalk, Humboldt und Gremberg mit. Sie engagiert sich im Netzwerk „Mosaik“ für Geflüchtete.

Psychische Situation wurde zu schwierig

Die Aufnahme ins Asyl sei erfolgt, „weil die psychische Situation der Kinder und der Mutter zu schwierig wurde“, teilt Frau Arndt mit.

Ein Grund für die Angst: In der vergangenen Woche war eine zehntägige Zusage der Leverkusener Stadtverwaltung ausgelaufen. Der Leverkusener Sozialdezernent Alexander Lünenbach hatte die Garantie gegeben, dass in dieser Frist keine weitere Abschiebung der in Deutschland verbliebenen Familienmitglieder angesetzt sei.

Der Vater und die volljährige Tochter Ramla befinden sich jetzt schon über einen Monat in Sri Lanka. Die Tochter wollte im kommenden Mai Abitur am Gymnasium in Köln-Buchheim machen.

Sie wurden am 16. Oktober 2026 über Düsseldorf direkt abgeschoben, nachdem sich die Leverkusener Ausländerbehörde gemeinsam mit der Zentralen Ausländerbehörde Coesfeld zu nachtschlafender Zeit mit einem Rammbock gewaltsam Zugang zur Opladener Wohnung der Familie Rouf verschafft hatte.

Die Rechtmäßigkeit der Abschiebung ist nicht anzuzweifeln

Das Vorgehen der Leverkusener Ausländerbehörde und die Abschiebung der siebenköpfigen Familie an sich sind nach heutigem Stand vollkommen rechtskonform: Gerichte in Leverkusen und in Köln haben das mehrfach bestätigt.

Die Abschiebung der als gut integriert beschriebenen Familie und das vielfach als Überfall bezeichnete gewaltsame Eindringen des Leverkusener Ausländeramts in die Opladener Wohnung haben Widerspruch hervorgerufen. Begriffe wie „überfallartig“ hatte Oberbürgermeister Stefan Hebbel in der Debatte scharf zurückgewiesen. Anfang November hatte der Leverkusener Stadtrat sechs Stunden über die Abschiebung debattiert – ohne einheitliches Ergebnis.

Schulkameraden der Kinder und Bürger haben ihren Unmut bei mehreren Demonstrationen vor dem Leverkusener Rathaus deutlich gemacht. Die Härtefallkommission des Landes NRW hatte zudem vor Monaten empfohlen, die Abschiebung auszusetzen und eine Duldung zu gewähren; die Kommission bewertet den Fall nicht alleine juristisch.

Gespräche zwischen der Leverkusener Stadtverwaltung und dem NRW-Petitionsausschuss sind noch nicht beendet. Marianne Arndt sagt, das Kirchenasyl könne keine dauerhafte Lösung sein: „Ich hoffe, dass wir schnell eine Lösung finden.“

Zum zweiten Mal kommt Kirchenasyl ins Spiel: Die Mutter (41) und drei ihrer minderjährigen Kinder (6, 9, 13) durften am 16. Oktober 2026 nicht abgeschoben werden, weil der 15-jährige Sohn von einer Klassenfahrt nicht nach Hause zurückkehrte, wo die Ausländerbehörde auf ihn wartete, sondern er direkt ins Kirchenasyl in Duisburg aufgenommen wurde.

Die jetzige Aufnahme in ein Kölner Kirchenasyl haben die Unterstützenden pflichtgemäß der Leverkusener Stadtverwaltung, dem Ministerium und dem Petitionsausschuss mitgeteilt.

Obwohl in diesem Monat noch staatliches Geld für die Familie fließt, wird ein Teil des Lebensunterhalts durch Spenden aufgebracht. Durch Spenden konnten Medikamente bezahlt werden, die man dem Vater (49) zuletzt nach Sri Lanka geschickt hat. Die Abiturientin Ramla (19) hat inzwischen ihren Laptop in Sri Lanka erhalten. Der war am Tag der Abschiebung in Leverkusen liegengeblieben.