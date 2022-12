Gummersbach – Die Handballer des VfL Gummersbach empfangen in der Zweiten Handball-Bundesliga am heutigen Rosenmontag um 19 Uhr in der Schwalbe-Arena den TV Großwallstadt. Da das Auswärtsspiel gegen Dessau am Mittwoch wegen zahlreicher Corona-Fälle beim Gegner ausgefallen war, ist es für die Gummersbacher das dritte Heimspiel in Folge.



Sigurdsson schätzt den Gegner stark ein

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson schätzt den Gegner stark ein. „Großwallstadt hat gegen Ludwigshafen gut gespielt. Sie haben eine kompakte 6:0-Abwehr. Das macht sie zu einem gefährlichen Gegner, der nicht zu unterschätzen ist“, äußert sich der Trainer über den Tabellen-17.

Von seiner Mannschaft, die nach dem 27:24-Sieg von Nordhorn gegen Hamm am Sonntag auf Tabellenplatz zwei der Liga gerutscht ist, erwartet Sigurdsson aber mehr Einsatz als im vergangenen Heimspiel gegen Eisenach. Dort hatte ihm die „Spritzigkeit“ seines Teams gefehlt, wie er nach der Partie gesagt hatte. „Wir haben zwar kontrolliert gewonnen, aber wir haben nur das gemacht, was wir machen mussten. Wir müssen aber alles geben, denn wir sehen immer wieder, wie schwer die Zweite Liga ist, in der sich auch vermeintliche Favoriten schwer tun“, so Sigurdsson, der den Fokus längst auf die „letzte heiße Phase“ der Liga mit dem Aufstiegsziel Bundesliga gelegt hat.

Die Zwangspause durch das ausgefallene Spiel gegen Dessau sieht der VfL-Trainer mit gemischten Gefühlen. „Ich hätte gerne weitergespielt“, sagt er.



Eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen



Mit den Großwallstädtern haben die Gummersbacher zudem noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen. Denn das Team aus Unterfranken ist die einzige Mannschaft überhaupt, die den VfL in der Zweiten Liga in eigener Halle bezwingen konnte.



Die Niederlage hat auch Julius Fanger noch im Kopf. „Der Gedanke an eine Revanche wird schon eine Rolle spielen. Wir alle erinnern uns noch an das Spiel und haben dementsprechend auch noch eine ordentliche Portion Wut im Bauch“, erklärt er.



Bis auf die beiden Verletzten Janko Bozovic und Hakon Styrmisson sind alle Spieler des VfL einsatzbereit. Aufmerksam werden die Fans möglicherweise nicht nur auf das eigene Team schauen, sondern auch auf den Großwallstädter Rückraumspieler Tom Jansen. Seit Wochen hält sich das hartnäckige Gerücht über einen möglichen Wechsel nach Gummersbach. Der VfL hat sich dazu noch nicht geäußert.